Son Dakika: Galatasaray'da bir istifa daha! Hande Ocak Başev görevinden ayrıldı...

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Galatasaray, İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

BURAK ELMAS'TAN AÇIKLAMA: HİÇBİR MADDİ KARŞILIK ALMADAN...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hande OCak Başev'in istifa duyurusunun ardından kendi sosyal medya hesabından Başev için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Galatasaray Sportif AŞ İcra Kurulu Başkanı Sayın Hande Ocak Başev, 28 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı Anonim Şirketler çatısı altında yürütmekte olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; bu zaman zarfında Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz.

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