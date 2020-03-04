Son Dakika Galatasaray'da bir devrin sonu! Selçuk İnan...

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakmasıyla sarı kırmızılı kulübün tarihinde ilk kez yabancı oyuncu olarak birinci kaptanlık görevini üstlenecek.



Kalesinde gördüğü 18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın bu başarısında aslan payı Fernando Muslera'ya ait. Bu sezon 11 maçı gol yemeden tamamlayan Muslera yeni sezonda sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor. 7 yıldır Galatasaray'ın kaptanı olan Selçuk İnan, futbolu sezon sonunda bırakacak ve Selçuk yedek olduğu için pazubandı takan Muslera birinci kaptanlığa getirilecek.

SELÇUK VEDA EDECEK

Galatasaray'da geçmişte Popescu, Hagi, Lincoln, Ujfalusi ve Sneijder gibi yabancı yıldızlar, yerli oyuncular Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlu'nun ilk 11'de yer almadığı maçlarda pazubandı takmıştı. Selçuk'un sezon sonunda ayrılmasıyla Galatasaray kulüp tarihinde ilk kez yabancı bir oyuncu takımın 1. kaptanlığına getirilecek.

9. sezonunu geçiren Muslera, 359 maçta oynarken tamamında ilk 11'deydi.

LEMİNA BEŞİKTAŞ'A HAZIR

Galatasaray dünü izinli geçirmesine rağmen sakatlığı bulunan Lemina, Florya'da mesaiye devam etti. Sağ üst arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıran Lemina, Beşiktaş derbisi düşünülerek Sivas'ta riske edilmeyecek. Gabonlu oyuncu, bu hafta da dinlendirilecek ve derbide tam olarak hazır halde sahaya çıkacak.

ASLAN REDDEDİLDİ

Galatasaray'ın Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlama saatinin değiştirilmesi talebi kabul görmedi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın 16.00'ya alınması için TFF'ye başvuran sarı-kırmızılılara ret yanıtı geldi.

4 MAÇLIK ÇIKAN KOMBİNE SATIŞTA

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da ligin sonuna kadar TT Stadı'ndaki 4 maça özel sınırlı sayıda bilet satışı başladı. Beşiktaş-G.Antep-Trabzon-Göztepe maçlarını kapsayan bu biletlerin fiyatları 550 TL-3 bin 700 TL arasında değişiyor.