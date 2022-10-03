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Son Dakika: Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Fernando Muslera 11 yıl sonra kaleyi devrediyor...

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#Galatasaray#Transfer#Fernando Muslera
Son Dakika: Galatasarayda bir devir sona eriyor Fernando Muslera 11 yıl sonra kaleyi devrediyor...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 15:27

Galatasaray'da 11 yıllık Fernando Muslera dönemi sona erebilir. İtalyan gazeteci Matteo Moretto, sarı kırmızılı ekibin yeni kaleci planına dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fernando Muslera hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 11 yıldır sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan 36 yaşındaki eldiven için İstanbul macerası sona erebilir.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Inaki Pena'nın Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğini ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamayacağını yazdı.

Habere göre; 23 yaşındaki kaleci için Galatasaray'ın devrede ve sarı kırmızılı ekip, kaleyi önümüzdeki sezondan itibaren Fernando Muslera'nın yerine Inaki Pena'ya emanet etmeyi düşünüyor.

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BU SEZON SÜRE ALAMADI

Barcelona altyapısından yetişen Inaki Pena, bu sezon teknik direktör Xavi'nin isteğiyle A Takım'a dahil edildi ancak henüz görev alamadı.

DOMENEC TORRENT DÖNEMİNDE GELDİ

Galatasaray'da geçen sezon Muslera'nın sakatlanmasının ardından, teknik direktör Domenec Torrent'in isteği üzerine Inaki Pena, devre arasında sezon sonuna kadar Barcelona'dan kiralanmıştı. Pena, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı gösterdiği performans sonrası dikkatleri üzerine çekmişti.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Inaki Pena, geçen yıl Galatasaray kalesini toplam 8 (6 lig, 2 Avrupa Ligi) kez korudu. Lig'de ilk kez Alanyaspor maçında kaleyi koruyan Pena, kalesini gole kapatamamış ve maç 1-1 sona ermişti. Pena, Galatasaray formasıyla oynadığı lig karşılaşmalarında 9 gole engel olamadı. Barcelona ile oynanan iki Avrupa Ligi maçında da kalede olan Pena, bir maçta rakibe gol izni vermemiş; diğer maçı ise Galatasaray 2-1 kaybetmişti.

Son Dakika: Galatasarayda bir devir sona eriyor Fernando Muslera 11 yıl sonra kaleyi devrediyor...

FERNANDO MUSLERA'NIN GALATASARAY KARİYERİ

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 5 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası kazandı. Uruguay milli takımıyla 2011 senesinde Copa America şampiyonu oldu. Uruguaylı kaleci, Galatasaray'da toplam 15 kupa kazandı.

TARİHE GEÇTİ

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Adana Demirspor maçıyla Galatasaray'da 429. maçına çıkan Uruguaylı eldiven, sarı-kırmızılı formayı en çok giyen beşinci futbolcu oldu. 36 yaşındaki tecrübeli kaleci, Cimbom'un efsane kadrosunda yer alan ve Aslan'la 428 karşılaşmaya çıkan Ergün Penbe'yi geride bırakarak beşinci sıraya yükseldi. Bülent Korkmaz'ın 588 maçla zirvede olduğu listede 479 karşılaşmaya çıkan Sabri Sarıoğlu 4. sırada yer alıyor.

SÜPER LİG EFSANESİ OLDU

2011-12 sezonundan bu yana Galatasaray formasını giyen Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'de aynı takımda en uzun süre oynayan yabancı unvanını da elinde bulunduruyor.

 

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#Galatasaray#Transfer#Fernando Muslera

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