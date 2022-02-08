Son Dakika: Galatasaray'da bir ayrılık daha! Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a kiralandı...

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Galatasaray’da takımdan ayrılıklar devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna kadar Eyüpspor’a kiraladı.

Bu sezon ligde 8, kupada 1 olmak üzere 9 kez forma giyen Oğulcan Çağlayan, satın alma opsiyonuyla birlikte Eyüpspor’un yolunu tuttu.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Oğulcan Çağlayan! Eyüpspor’umuz, Galatasaray’dan Oğulcan Çağlayan’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.

İmzanın ardından konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız: ''Öncelikle Galatasaray kulübüne teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir futbolcuyu daha kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Oğulcan, Türk futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden biri. 1. Lig’de de daha önce 2 kez şampiyonluk yaşadı. İnşallah 3. şampiyonluğu da bizimle yaşar. Her iki tarafa da hayırlı olsun.’’ ifadelerini kullandı.

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"BU PLANIN PARÇASI OLMAKTAN DOLAYI HEYECANLIYIM"

Oğulcan Çağlayan ise, "Eyüpspor’a katıldığım için çok mutluyum. Başkanımız Sayın Murat Özkaya nezdinde bana güvenip bu fırsatı sunan kulübümüze çok teşekkür ederim. Hedefimiz tıpkı geçtiğimiz sezonki gibi şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmek. Burada uzun vadeli bir plan olduğunu biliyorum ve bunun bir parçası olmaktan dolayı heyecanlıyım. Bir an önce formamızı giyip taraftarımızla buluşmak ve maçlar kazanmak istiyorum. Umarım her şey çok güzel olur." diye konuştu.

Eyüspor, Oğulcan’ın kiralanması için Galatasaray’a 100 bin Euro ödeyecek. 25 yaşındaki Oğulcan’ın 1.5 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunuyor.