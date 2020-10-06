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Haber Giriş: 06.10.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli'den yönetime protesto!

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Galatasaray'da son dakika... Galatasaray'da Rangers ve Kasımpaşa karşısında alınan mağlubiyetlerin baş sorumluları olarak görülen Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son Dakika... Belhanda ve Feghouli yönetimi protesto ediyor. Galatasaray'da sezona iyi başlayan Belhanda ile Feghouli bir haftada dibe vurdu. F.Bahçe ve Rangers maçlarında kötü performans ortaya koyan yıldızlar, Kasımpaşa deplasmanında da döküldüler.

Sadece birbirleriyle paslaşan ve birçok atağı başlamadan bitiren iki oyuncu kendilerine protokol tribününde tepki gösteren yöneticileri bir anlamda protesto etti.

'YÖNETİM BİZİ HİÇ SAVUNMADI'

Transfer dönemi boyunca satılacakları yönünde haberler çıkan Belhanda ile Feghouli, yönetim tarafından savunulmadıklarını düşünüyor. İki oyuncu da teklif almadıkları halde "Teklifleri beğenmiyorlar" şeklinde çıkan haberlerin yalanlanmamasından şikâyetçi.

Son dakika haberi | Fatih Terim’in gidişi yönetime en sert mesaj
Son dakika haberi | Fatih Terim’in gidişi yönetime en sert mesaj

Yönetim içindeki "Çok para alıyorlar'' yorumlarından da oldukça rahatsız olan Belhanda-Feghouli ikilisi, konsantrasyonlarını tamamen kaybetti. (Sabah)

Son Dakika | Galatasarayda Belhanda ve Feghouliden yönetime protesto

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