Son Dakika: Galatasaray'da beklenmedik Emre Kılınç kararı! Okan Buruk sonrası...

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Galatasaray'a 2020 yazında transfer olan Emre Kılınç, büyük bir sükseyle kadroya katılmıştı. Sivasspor formasıyla Mert Hakan Yandaş ile geçirdiği harika sezonun ardından tüm büyük takımların gözdesi haline gelen milli futbolcu için özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe büyük bir yarışa girmişti.

Mert Hakan Fenerbahçe'ye, Emre Kılınç Galatasaray'a

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi tercih ederken, Emre Kılınç transferinde mutlu sona ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. 12 Ağustos 2020 tarihinde Emre'nin transferi resmen açıklanmıştı.

Performansı kötü değil

Emre, Galatasaray'da aslında kötü sezonlar geçirmedi. İlk sezon ana plandaydı ve 31'i ilk 11'de olmak üzere 41 maçta görev yaptı. 4 gol, 4 asistle 2020-21 sezonunu tamamlayan Emre hem merkezde hem kanatta görev yaptı.

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2021-22 sezonunda 37 maçta oynadı

Geçen sezon ise 18'i ilk 11 olmak üzere 37 maçta forma giyen Emre Kılınç, 5 gol atıp 2 asist kaydetti. Her zaman belli bir ortalamanın üzerinde oynayan Emre'nin algısı ise performansı kadar yüksek olmadı. Dolayısıyla 27 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımda gözden düşmüş görünüyor.

İyi bir teklif gelirse satılacak

Ajansspor'un haberine göre; yeni sezonda teknik direktör Okan Buruk'un A planında olmayan Emre, iyi bir teklif gelirse satılacak. Daha önce Avrupa dahil birçok kulüpten teklif alan Emre'yi kulübü bırakmamıştı.