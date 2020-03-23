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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 08:55,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Galatasaray'da beklenen ayrılık

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Son Dakika | Galatasaray'da beklenen ayrılık
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Galatasaray'da sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla yollar kesin olarak ayrılıyor. Kötü bir ilk yarı geçirdikten sonra ikinci devrede 7 maçta 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu da ülkesine dönüş mesajını verdi. İşte detaylar...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano, “Brezilya’ya geri dönebilirim” derken, Brezilya medyasına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Flamengo’nun kendisini aradığını, eski kulübü Fluminense’nin de bir alternatif olabileceğini belirten Mariano konusunda Galatasaray ısrarcı olmayacak.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano, “Brezilya’ya geri dönebilirim” derken, Brezilya medyasına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Flamengo’nun kendisini aradığını, eski kulübü Fluminense’nin de bir alternatif olabileceğini belirten Mariano konusunda Galatasaray ısrarcı olmayacak.

Ligin ilk yarısını kötü geçiren, ikinci devrede ise çıktığı 7 maçta 4 asist yapan 34 yaşındaki sağ bekin durumu, performansına bağlı. Mariano kalsa bile ücretini ciddi oranda düşürmesi istenecek. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda beklenen ayrılık

Son Dakika | Galatasarayda beklenen ayrılık

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