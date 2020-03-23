Son Dakika | Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano, “Brezilya’ya geri dönebilirim” derken, Brezilya medyasına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Flamengo’nun kendisini aradığını, eski kulübü Fluminense’nin de bir alternatif olabileceğini belirten Mariano konusunda Galatasaray ısrarcı olmayacak.





Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano, “Brezilya’ya geri dönebilirim” derken, Brezilya medyasına geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Flamengo’nun kendisini aradığını, eski kulübü Fluminense’nin de bir alternatif olabileceğini belirten Mariano konusunda Galatasaray ısrarcı olmayacak.

Ligin ilk yarısını kötü geçiren, ikinci devrede ise çıktığı 7 maçta 4 asist yapan 34 yaşındaki sağ bekin durumu, performansına bağlı. Mariano kalsa bile ücretini ciddi oranda düşürmesi istenecek. (Fanatik)





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