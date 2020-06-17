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Basketbol
Haber Giriş: 17.06.2020 - 23:50,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da basketbol şubesinde iki ayrılık!

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Son Dakika | Galatasaray'da basketbol şubesinde iki ayrılık!
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Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde yöneticiler Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı görevlerinden ayrıldı

Spor Arena Özel | Galatasaray kulübü basketbol şubesinde yeniden yapılandırmaya gitti!

Sarı kırmızılı kulüpte basketbol sorumlu yönetim kurulu üyeleri Ömer Cansever ve Erol Özmandıracı görevlerinden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde takım kaptanı Işıl Alben, kulüpten ayrıldığını ve BOTAŞ ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

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