Son Dakika: Galatasaray'da seçimle ilgili yeni gelişme! İstinaf mahkemesi iddiaları...

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti.
Seçim açıklanan davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.
RESMİ BİR KARAR İLETİLMEDİ
Sarı-kırmızılılarda Fırat Develioğlu'nun seçim iptali için bir üst mahkemeye başvurduğu ve istinaf mahkemesinin seçimi iptal ettiği haberleri öne sürüldü.
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Galatasaray Spor Kulübü'ne istinah mahkemesinden seçimin iptaliyle ilgili resmi bir karar henüz ulaşmadı.
Galatasaray'da istinaf mahkemesi seçim ile ilgili bir durdurma ya da iptal kararı almazsa seçim 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
NE OLMUŞTU?
10. Asliye Mahkemesi, Galatasaray’ın 26 Mart’ta yapılan mali genel kurulun iptali ve 30 Nisan'da gerçekleşecek seçim için ihtiyati tedbir kararı vermişti.
Valilik, 26 Mart'da düzenlenen olağan mali genel kurulda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle dava açmış ve 10. Asliye Mahkemesi, 30 Nisan 2022'de gerçekleşmesi beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasına karar vermişti.
Davacı Fırat Develioğlu'nun, davalı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne açtığı dernek genel kurulunun iptali istemli dava dilekçesini inceleyen İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tensip kararına varmıştı.
DAVACI FERİT DEVELİOĞLU: ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM
Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının tedbiren durdurulması için dava açan Fırat Develioğlu, kararla ilgili şunları söylemişti.
Galatasaray Lisesi mezunuyum. Galatasaray bu şekilde yönetildiği sürece kaçınılmaz bir şekilde kaosların içine çekilecektir. Buna 'dur' demek için bir taraftar olarak, birey olarak anayasal hakkımı kullandım. Tepkiler elbet olacaktır ama taraftarımız beni anlayacaktır. İnşallah kulübümüz hakkında hayırlı olur.
GALATASARAY KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ
Değerli Galatasaraylılar,26 Mart 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantımızda ve sonrasında yönetim kurulumuz tarafından alınmış olan kararlara dair, bugün yaşanan hukuki gelişmelere istinaden, Divan Kurulu Başkanlığı, Genel Kurul Divanı, Başkan Adayları ekiplerinden hukukçular ve Kulübümüzün hukukçularından oluşan komisyonun bilgisi dahilinde mahkeme nezdinde tedbir kararına karşılık itiraz dilekçesi tarafımızdan sunulmuştur.Divan Kurulu Başkanlığı, Başkan Adaylarımızın ekipleri ve hukukçularımız bugün bir araya gelerek süreci değerlendireceklerdir.Sürece dair yol haritasını tüm şeffaflığı ile camiamızla paylaşmaya devam edeceğiz.
Galatasaray Spor Kulübü
EŞREF HAMAMCIOĞLU'NUN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Osman Kocaman
Boğaç Göncü
Murat Uysal
Mehmet Emre Mısırlı
Levent Apaydın
Nizam Hışım
Cevat Genç
Utku Dönmez
Murat Karaman
Tamer Saka
METİN ÖZTÜRK'ÜN LİSTESİ
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik Morova
Can Natan
Adil Emecan
Mehmet İsmail Sarıkaya
Binnur Doğançe Zaimler
Dikran Gülmezgil
Emir Aral
Fabrizio Casarett
Ethem Baturalp Pamukçu