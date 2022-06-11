Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı! Dursun Özbek mi, Eşref Hamamcıoğlu mu? Oy sayımı ne zaman başlayacak?

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü’nde 2 kez ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul bugün yapılıyor. Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.

Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başladı.

Galatasaray’da bugün gerçekleştirilen seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üye sandık başına gidebilecek. Üyelerin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi’nde 24 sandık kuruldu ve oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanımı saat 15.00’te sona erecek ve ardından oy sayımına geçilecek.

GALATASARAY'DA SEÇiM HEYECANI GÜN BOYU SPOR ARENA'DA

Haberin Devamı

Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul heyecanını Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.



CANLI - GALATASARAY LİSESİ

10:00 | Başkan adayları Galatasaray Lisesi'ndeki yerini alarak birbirlerine başarı dileklerini bulundu.



10:08 | Toplantı salonunda kalabalık artmaya devam ediyor.

10:23 | BURAK ELMAS: ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYAN İKİ ADAYA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, toplantıda sözü alarak kısa bir konuşma yaptı.



Olağanüstü seçimli genel kurulumuza hoş geldiniz. Bizler bugün son genel kurulumuzu yapacağız. İlk olarak eşim, çocuklarıma ve ekip arkadaşlarıma sonuna kadar yanımda oldukları için teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde sadece Galatasaray'ı düşünerek son ana kadar bizlerle olan ve gönlünü Galatasaray için ortaya koyan Galatasaraylılara teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Seçimlere katılan iki kıymetli başkan adayımıza ve ekiplerine başarılar diliyorum. Umarım bu önemli yolculukta başarılı olurlar ve bizleri sürdürülebilir başarılara taşırlar. Ellerini taşın altına koydukları için ikisine de teşekkür ediyorum. BURAK ELMAS

10:27 | Galatasaray'ın seçimli olağanüstü genel kurulu divan kurulu başkanı Asena Dinçbaylı oldu.



10:49 | Sandık görevlileri belirlendi ve görev dağılımı yapıldı. Tüzükle ilgili bilgiler veriliyor.



10:50 | Divan Kurulu Başkanı Asena Dinçbaylı, başkan adaylarının zamandan kazanma adına konuşmaktan feragat ettiklerini açıkladı. Oy kullanımıyla ilgili detaylar açıklandıktan sonra oy kullanım işlemine geçilecek.

11:00 | Sandıklar, sandık sorumlularının gözetiminde sınıflara götürüldü ve oy kullanım işlemi başladı.

11:13 | Eşref Hamamcıoğlu: Moralliyiz, motiveyiz. Bomba gibiyiz. Burası hepimize enerji veren bir yer. Seçim vesilesiyle dostlarımızı görüyoruz. Heyecanımız Galatasaray için Birazdan oyumu kullanacağım. Erken saat olmasına rağmen kalabalık güzel. Üyelerimiz de sorumluluk alacakları için heyecanlı. Yorgun değilim. Galatasaray için hayırlı bir seçim olsun.

Haberin Devamı

11:15 | Adnan Öztürk: 12 yaşında buraya geldim. Çocukluğumuz burada geçmiş. Buraya gelince hala heyecanlanıyoruz. Kalabalık gayet güzel. Çok açık bir seçim. Bir taraf 'Ortam kötü, elimizdekilere sahip çıkalım' diyor. Birisi de 'Dimyat'a pirince gidelim' diyor. Ben de Eşref ağabeyin yanındayım. İlginç bir seçim olacak ama Galatasaray için iyi bir seçim olacak.

11:17 | Başkan adayı Dursun Özbek 2 numaralı sandıkta, listesindeki Metin Öztürk ise 1 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Oyunu kullanan Dursun Özbek; Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum. Sonunda Galatasaray kazanacaktır. Galatasaray'a hizmet için geliyoruz. Kim kazanırsa ona hayırlı olsun. Güzel günler yakında." diye konuştu.

Haberin Devamı

11:18 | Mevcut başkan Burak Elmas 5 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

11:23 | Dursun Özbek'in yanında seçime giren Erden Timur: Henüz oy kullanmadım. Sıralar uzun. Katılımın yoğun olması güzel. Kime oy verirlerse versinler katılım olması güel. 25-30 milyonun sorumluluğu var üzerimizde. Herkesin bu demokrasi şölenine katılması güzel. Sonuç ne olursa olsun artık. Çabayı gösterdikten sonra sonucu beklememek lazım. İnsanın gönlü sonuç ister tabii ki. Herkes çok umutlu, bize 'kazandınız' diyorlar ama bilemiyoruz tabii ki. Mesele çabayı vermek. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Hem ülkemizde hem kulübümüzde evgiye ihtiyacımız var. Bir sürü iftira atıldı ama hiçbirine tepki vermedik. Dünyayı sadece sevgi kurtaracak, kimse umudunu kaybetmesin. Yanlışa tepki vermek ve tavır koymak da sevgiyi egemen kılmak içindir.

Haberin Devamı

11:31 | Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu oyunu kullandı. "Önemli bir seçim süreci yaşıyoruz. Tarihi bir seçim. Galatasaraylı üyeler hür ve bağımsız bir Galatasaray için karar verecekler. Çok dğeerli birt konsorsiyumla yarışıyoruz. Bugüne kadar yarışımız Galatasaray'a yakışan bir şekilde devam etti. Umarım akşama kadar da böyle olur. Şu anda bize olan teveccüh yüksek gözüküyor. Umarım son sonunda da böyle olur."

12:02 | Galatasaray eski başkanı Faruk Süren: Heyecanlı değilim. Bence üzücü bir süre geçti 26 Mart'tan bugüne kadar. Bize yakışan şeyler olmadı ama ne yapalım seçime geldik. İki adayımız var. Galatasaray için hayırlı olsun. Kalabalık gözüküyor. Ne olacağını göreceğiz. Propagandalar sırasında gayrimenkul projeleri çok gördük ama sportif faaliyetlerin nasıl yürüyeceğini görmedik. İnşallah seçilen başkan bunları da açıklar.

Haberin Devamı

12:10: Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, üyeleri lise girişinde karşılıyor. Diğer aday Dursun Özbek ve mevcut başkan Burak Elmas ile fotoğraf çektirmek isteyen üyelerin sayısı oldukça çok.

BAŞKAN ADAYLARI SEÇİM ÖNCESİ NELER DEMİŞTİ?

ÖZBEK İÇİN KIRMIZI HAMAMCIOĞLU İÇİN SARI RENKTE PUSULA KULLANILACAK

İki adayın yarışacağı seçimde eski başkan Dursun Özbek ile eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Özbek 2015 yılında Turgay Kıran ve Ahmet Özdoğan ile girdiği yarışı rekor bir farkla kazanarak sarı kırmızılı kulübün 36. başkanı olurken, 2018 Ocak’ta koltuğu Mustafa Cengiz’e devretmişti. Son seçimde de aday olan Hamamcıoğlu ise Burak Elmas’ın 1541 oyla başkan seçildiği genel kurulda 1500 delegenin desteğini almış ve sadece 41 oyluk farkla yarışı ikinci sırada tamamlamıştı.

DURSUN ÖZBEK’iN YÖNETiM KURULU

· Metin Öztürk

· Niyazi Yelkencioğlu

· Bora İsmail Bahçetepe

· Rıza Tevfik Morova

· Eray Yazgan

· Levent Yaz

· Cemal Özgörkey

· İsmail Sarıkaya

· Mehmet Cibara

· Dikran Gülmezgil

YEDEK ÜYELER

· Can Natan

· Emir Aral

· Cansu Ak

· Tanur Lara Yılmaz

· Cem Soylu

EŞREF HAMAMCIOĞLU’NUN YÖNETiM KURULU

· Osman Kocaman

· Murat Özer

· Boğaç Göncü

· Sadık Burçin Tunçel

· Mehmet Emre Mısırlı

· Levent Apaydın

· Nizam Hışım

· Cevat Genç

· Utku Dönmez

· Murat Karaman

YEDEK ÜYELER

· Ender Merter

· Abdullah Metin Tutçuoğlu

· Namık Kemal Martı

· Suat Sarı

· Kaan Artukoğlu