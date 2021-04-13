Son dakika: Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası futbolculardan ilk tepki

Spor Arena Özel - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalar sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleşen antrenman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve teknik heyet ile bir araya gelerek, Başkan Cengiz'in açıklamalarından duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

Oyuncular sonrasında antrenmana çıkarak Göztepe mücadelesinin hazırlıklarını sürdürdüler.

"HAYSİYET VE ŞEREFLERİNİ HATIRLAMALARI GEREKİYOR"

GS TV'de yayınlanan Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, futbolcuları eleştirirken sert ifadeler kullanmıştı.

Futbolcuların ölümüne mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Cengiz, "Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil" şeklinde konuşmuştu.

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