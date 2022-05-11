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Son Dakika: Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Eşref Hamamcıoğlu'na tepki! 'Kirli bir oyun oynanıyor'

#Galatasaray#Burak Elmas#Eşref Hamamcıoğlu
Son Dakika: Galatasarayda Başkan Burak Elmastan Eşref Hamamcıoğluna tepki Kirli bir oyun oynanıyor

Galatasaray'da büyük krize neden olan seçim öncesi Burak Elmas'a eleştiriler getiren Eşref Hamamcıoğlu'na Elmas'tan sert bir yanıt geldi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa yeniden aday olması beklenen Eşref Hamamcıoğlu'nun bugünkü açıklamaları ve ithamlarına sert yanıt verdi.

Yılan hikayesine dönen seçim sürecine kısa bir süre kala, Eşref Hamamcıoğlu’ndan Başkan Burak Elmas ve mevcut yönetime eleştiri gelmişti.

Eşref Hamamcıoğlu, açıklamasında “Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen, mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta ve uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

"KİRLİ BİR OYUN OYNANIYOR"

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Galatasaray yönetimin dün gerçekleşen toplantıda ‘Hiçbir şubede seçime kadar transfer yapılmaması kararı alındığını’ belirten Burak Elmas, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Galatasaray’da maalesef uzun zamandır çok kirli bir iktidar oyunu oynanıyor. Daha dün yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile ekip arkadaşlarımızla ‘istisnasız hiçbir şubede seçim sonuçlanana kadar transfer yapmama kararı aldık. Bu aldığımız kararın ne kadar doğru olduğu bugün çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu alınan karardan 1 gün sonra algı oluşturarak yanlış yönlendirme çabası, Galatasaray’da ayrıca oynanan bu kirli siyaset oyunu ve aktörlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bu ve buna benzer iddialarla ilgili yakında çok kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Ve bütün iddiaları, iddia sahiplerinin isimleri ile cevaplayacağım.”

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#Galatasaray#Burak Elmas#Eşref Hamamcıoğlu

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