Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan teknik direktör açıklaması ve Daniel Farke sözleri! "Listemiz hazır, seçilince..."

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, Spor Arena YouTube kanalında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu.
Galatasaray'da arzuladığı ideali ve planlarını anlatan Hamamcıoğlu, tartışma konusu olan "parasız başkan adayı" söylemine ilk kez yanıt verdi. Kulübün işlenebilir yapıya kavuşması, kasa kolaylığı tercihi, Domenec Torrent'in geleceği, Daniel Farke'nin gerçeklik payı, futbol şubesinin olası yapılanması ve seçim gündemi konularının hepsi ve daha fazlası videomuzda.
DANIEL FARKE GÜNDEME GELDİ Mİ?
Bu isim nereden çıktı bilmiyorum. Bir taraftar olarak genç bir Alman teknik direktör ile çalışma düşüncem vardı ama isim beyan etmedim. Farke'yi tanımıyorum ve hiçbir temasımız olmadı. Ama şunu teyit ediyorum, Galatasaray'da yeniden Jupp Derwall devrimi başlaması lazım. Böyle söyleyince illa Alman hoca olacak manası çıkmaz. Aynı felsefeye sahip, tecrübeli, altyapıya önem veren ve Galatasaray'a bir heyecan yaratacak futbol adamı çok yakışır. Derwall ve Piontek geldiği zaman hatırlayın Türk futbolunda bir devrim oldu. Sayın Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş o ekolün hocalarıdır. Hala orada kaldık.Eşref Hamamcıoğlu
UYGUN GÖRECEĞİNİZ İSİM TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR PENCERE AÇILMASINI SAĞLAYACAK MI?
Galatasaray, Türk futboluna bu zamana kadar yön vermiş bir kulüptür. Aynı görevi yerine getirmesi en büyük idealimdir. Bu kim olur onu bilemem ama elimizde kısa bir teknik direktör listemiz var. Sayın Torrent ile ilişkilerimizi açıklığa kavuşturduktan sonra arkadaşlarımız bu isimlerle konuşurlar ve gerekli kararı hep birlikte veririz.Eşref Hamamcıoğlu
DAKİKA DAKİKA EŞREF HAMAMCIOĞLU RÖPORTAJI
00:00 Teaser
00:31 Açılış
00:55 38 Yıldır Galatasaray'da Aktif Görev Aldım
02:02 Üyeler Bayram Yolculuklarını Yarım Gün Ertelesin
03:32 TFF Seçimleri İçin Liste Oluşturmaya Çalışıyoruz
04:38 Para ile İmanın Kimde Olduğu Belli Olmaz! Servetim...
06:20 Kasa Kolaylığı Şeker Tadında
09:10 Başarılı Olmak İçin Ne Gerekiyor?
10:30 Demeçlerimden Algı Yaratılıyor, Futbol Şubesi...
12:45 Domenec Torrent Orta ve Uzun Vade Planlarımızda Yok
13:53 Daniel Farke İsmi Nereden Çıktı Bilmiyorum
15:36 Ederini Bulan Sporcular Gidebilir
16:55 Luis Campos İyi Bir Modelse Devamından Yanayız
17:37 Kapanış
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