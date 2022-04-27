Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'ndan teknik direktör açıklaması ve Daniel Farke sözleri! "Listemiz hazır, seçilince..."

Bu isim nereden çıktı bilmiyorum. Bir taraftar olarak genç bir Alman teknik direktör ile çalışma düşüncem vardı ama isim beyan etmedim. Farke'yi tanımıyorum ve hiçbir temasımız olmadı. Ama şunu teyit ediyorum, Galatasaray'da yeniden Jupp Derwall devrimi başlaması lazım. Böyle söyleyince illa Alman hoca olacak manası çıkmaz. Aynı felsefeye sahip, tecrübeli, altyapıya önem veren ve Galatasaray'a bir heyecan yaratacak futbol adamı çok yakışır. Derwall ve Piontek geldiği zaman hatırlayın Türk futbolunda bir devrim oldu. Sayın Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş o ekolün hocalarıdır. Hala orada kaldık.

Eşref Hamamcıoğlu