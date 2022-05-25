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Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi! Telefonla aradı...

#Transfer#Galatasaray#Fatih Terim
Son Dakika: Galatasarayda başkan adayı Dursun Özbekten Fatih Terim hamlesi Telefonla aradı...

Aralık 2017'de takımın başına getirdiği Fatih Terim'le, 1 ay sonra girdiği erken seçimi kaybedince çalışma fırsatı bulamayan Dursun Özbek, yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyor. Tecrübeli hocayla telefonda görüşen Özbek, henüz son kararını vermese de nabız yoklamaya devam ediyor.

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Galatasaray 'da başkanlık seçimine 3 haftadan az bir süre kala, adayların hem yeni teknik direktör hem de transfer çalışmaları devam ediyor. Ertelenen kongre öncesi aday olmayan, ancak 11 Haziran'daki seçim için listesini veren, bir önceki kongrenin adaylarından Metin Öztürk'ü de listesine alan Dursun Özbek, takımı yerli bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor.

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FATİH TERİM'İ ARADI

Galatasaray'ın eski başkanının gündemindeki 1 numaralı isim, hiç şüphesiz Fatih Terim. Aralık 2017'de takımın başına getirdiği, ancak kendi kararıyla yaptırdığı erken seçimi kaybedince sadece 1 ay çalışabildiği Terim'le yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Özbek, önemli bir adım attı.

Fanatik'in haberine göre; Fatih hocayla telefonda görüşen Dursun Özbek, gelecek planlarını, proje ve hedeflerini detaylı bir şekilde anlattı.

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Son Dakika: Galatasarayda başkan adayı Dursun Özbekten Fatih Terim hamlesi Telefonla aradı...

Cevabı merakla bekleniyor

Sezon başında Burak Elmas'la takımı gençleştirme projesine başlayan, ancak ligde ve kupada yaşanan hayal kırıklığının ardından görevine son verilen Fatih Terim, ayrılırken, "Son imzam" ifadesini kullanmıştı. 68 yaşındaki çalıştırıcının, Özbek'e vereceği cevap merakla bekleniyor.
Dursun Özbek'in, Fatih Terim'le anlaşma sağlayamaması halinde rotayı Okan Buruk'a çevireceği öğrenildi. Buruk da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Artık Galatasaray için hazırım" mesajını yollamıştı. Ayrıca Özbek yönetimindeki birçok ismin Okan Buruk tercihine daha sıcak yaklaştığı da gelen haberler arasında.

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#Transfer#Galatasaray#Fatih Terim

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