Son dakika: Galatasaray'da Başkan Adayı Dursun Özbek'ten Fatih Terim açıklaması

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Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde başkanlık adaylığını açıklayan Dursun Özbek, projelerini anlattığı lansmanda açıklamalarda bulundu.

Kulübün zor günlerden geçtiğini ve birlik olunmasını gerektiği söyleyen Dursun Özbek, "Kulübümüzün dertleri çok büyük. Ancak zoru gördük diye boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var. Bu zor durumlardan herkesin kıskandığı başarı hikayeleri çok. Galatasaray'ın geleceğini belirleyecek çok önemli günlerden geçiyoruz. Kulübümüzün dertleri çok büyük ama biz zoru gördük diye boyun eğecek değiliz. Çünkü Galatasaray'ın şanlı tarihinde en zor anlarda bile mücadele etmek var." açıklamasını yaptı.

EŞREF HAMAMCIOĞLU VE METİN ÖZTÜRK GÖRÜŞMESİ

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yaptığı görüşmeler hakkında konuşan Özbek, "Ben, Galatasaray'ın sorunlarını birbirimizle kavga ederek değil birlikte hareket ederek çözüleceğine inanıyorum. Bunun için 1.5 yıldır adayları birleştirmeye çalışıyorum. 2021 seçim öncesi adaylarla görüştüm. 5 adaylı seçimin faydası olmaz, zararı olur dedim. 30 Nisan öncesi de Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile yine görüştüm. Bu dakikadan sonra elimi taşın altına koymam gerekiyordu. Bu çağrımı yeniledim. Metin kardeşim büyük bir özveride bulunarak bu yolu birlikte yürümeyi kabul etti." dedi.

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GALATASARAY'IN 2023 HEDEFİ

Gelecek sezon Galatasaray'ın başarı kazanacağına yürekten inandığını belirten Özbek, "Benim bir tane amacım var, o da Galatasaray'ı mali açıdan sürdürülebilir, her branşta rekabet eden bir spor kulübü haline getirmek. Bu sadece benim değil, her Galatasaray taraftarının çocuğuna, torununa borcu. Galatasaray Kulübü 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm branşlarda en çok kupayı alan spor kulübü olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Sizler de inanın değerli Galatasaraylılar." diye konuştu.

HER BRANŞTA BAŞARI HEDEFİ

Galatasaray'ı her branşta en başarılı kulüp yapmak istediklerini kaydeden Dursun Özbek, "Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş. Galatasaray'ın misyonunda sporu ileri götürmek var. Futbol en önemli başarı ama basketbolda Erden kardeşimin başarısını hepimiz gördük. Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak 100. yılda en çok kupa kazanan kulüp olarak anılmak istiyoruz. Onun için çalışmaları yaptık." dedi.

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"GALATASARAY İÇİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Fatih Terim'le ilgili olarak da konuşan Özbek, "Fatih Hoca'nın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak taraftarımız bize inansın. Herkesin gıptayla bakacağı bir takım yaratacağız." ifadelerini kullandı.