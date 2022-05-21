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Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in aklında 2 teknik adam var!

#Transfer#Galatasaray#Dursun Özbek
Son Dakika: Galatasarayda başkan adayı Dursun Özbekin aklında 2 teknik adam var

Galatasaray'da başkan seçilmesi halinde Domenec Torrent ile yola devam etmeyecek olan Dursun Özbek'in aklında 2 teknik direktör olduğu öne sürüldü.

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Galatasaray'ın başkan adaylarından Dursun Özbek, göreve gelmesi durumunda gelecek sezonki teknik direktör adaylarını belirledi. Özbek'in, kesin olarak Fatih Terim'in ardından gelen Domenec Torrent'le yola devam etmeyeceği biliniyor.

Fanatik'in haberine göre sarı kırmızılı kulübün başkan adayı, son olarak Başakşehir'de görev yapan ve takımı Süper Lig 'de şampiyon yapan Okan Buruk ile birlikte Antalyaspor'da sezon ortasında oyunculuktan hocalığa geçiş yapan Nuri Şahin'i düşünüyor.

Seçilmesi durumunda Özbek, iki isimle de hemen temasa geçecek. Görüşmelerde, Sportif Direktör koltuğuna oturması beklenen Cenk Ergün'ün de aktif rol alması bekleniyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlıyor.

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YENİ SEZONDA GÖREVİNE DEVAM EDECEK Mİ?

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Fraport Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Nuri Şahin’in uzun süreli kontratı var. Ekip olarak güzel iş yaptık. Takımı geliştirmek güzelldi. Devam edeceğimizi düşünüyorum, herhangi bir sıkıntı görmüyorum burada kalmam benim içinde büyük bir şans olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akdeniz temsilcisi ise mücadele sonrasında resmi sosyal medya hesabından Nuri Şahin'in fotoğrafını paylaşarak, "2022-2023 Sezonu’nda görüşmek üzere…" notunu düştü. Arka arkaya gelen bu açıklamalar, başarılı antrenörün yeni sezonda görevine devam edeceği şeklinde yorumlandı.

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#Transfer#Galatasaray#Dursun Özbek

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