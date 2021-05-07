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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas başvurusunu resmen yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 07.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas başvurusunu resmen yaptı

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Son Dakika: Galatasaray'da başkan adayı Burak Elmas başvurusunu resmen yaptı

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, adaylık başvurusunu resmi olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, adaylık başvurusunu resmi olarak gerçekleştirerek evraklarını teslim etti.

Elmas açıklamasında "Bu seçim çok önemli. Tüzüğümüzün şartları bellidir ve buna göre seçim dönemi başlamıştır. Galatasaray'da bir demokrasi kültürü vardır. Biz bu kültürün devam etmesi için çalışıyoruz. 29 Mayıs'ta bu seçim olacak. Herkesi oy kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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