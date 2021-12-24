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Genç futbolcudan olay beÄŸeni! Terim ve Elmas...

#Galatasaray#BartuÄŸ Elmaz#Fatih Terim
GenÃ§ futbolcudan olay beÄŸeni Terim ve Elmas...

Galatasaray'Ä±n Adana Demirspor'a 2-0 yenilip lider Trabzonspor'un 21 puan geisine düÅŸmesinin ardÄ±ndan çarpÄ±cÄ± bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. AltyapÄ±dan yetiÅŸen ve U19 takÄ±mÄ±nda forma giyen BartuÄŸ Elmaz'Ä±n sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± bir beÄŸeni olay oldu.

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SÃ¼per Lig'in 18. haftasÄ±nda deplasmanda Adana Demirspor'a 2-0 maÄŸlup olan Galatasaray'da galibiyet hasreti 7 maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±, lider Trabzonspor ile fark ise 21 puan oldu. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ± yÄ±kan goller ise altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen ve Adana Demirspor'a kiralÄ±k gÃ¶nderilen Yunus AkgÃ¼n'den geldi.

Yunus AkgÃ¼n'Ã¼n golleriyle gelen maÄŸlubiyet sonrasÄ± GalatasaraylÄ± taraftarlar sosyal medyada bu oyuncunun kiralÄ±k gÃ¶nderilmesine, altyapÄ±dan yetiÅŸen genÃ§lere yeterli sÃ¼re verilmemesini eleÅŸtirdi.

BARTUÄž ELMAZ'DAN OLAY BEÄžENÄ°

Galatasaray U19 takÄ±mÄ± oyuncusu BartuÄŸ Elmaz, Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± bir beÄŸeniyle taraftarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Bir kullanÄ±cÄ±nÄ±n Fatih Terim ve Burak Elmas'Ä± yaÅŸlandÄ±rarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ± "TakÄ±m genÃ§leÅŸti biz yaÅŸlandÄ±k. Madem genÃ§leÅŸecektik, Ã§Ä±ktÄ± elimizdeki bir genÃ§ hepimize ders verdi" sÃ¶zÃ¼yle paylaÅŸtÄ±. BartuÄŸ Elmaz da bu paylÅŸaÅŸÄ±mÄ± beÄŸendi.

18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcunun bu beÄŸenisi sosyal medyada taraftarlarÄ±n tepkisini Ã§ekti. Oyuncunun takÄ±mdan gÃ¶nderilmesi yÃ¶nÃ¼nde istekler oldu.

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SÃ–ZLEÅžMESÄ° SEZON SONUNDA BÄ°TÄ°YOR! AVRUPA'YA TRANSFER OLABÄ°LÄ°R

Orta sahada gÃ¶rev yapan BartuÄŸ Elmaz'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonu bitiyor. 18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu ile henÃ¼z yeni sÃ¶zleÅŸme konusunda anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±. BartuÄŸ'u Fransa Ligue 1 ekipleri Lille ve Marsilya'nÄ±n takip ettiÄŸi konuÅŸuluyor.

BartuÄŸ Elmaz bu sezon U19 SÃ¼per Ligi'nde 7 maÃ§a Ã§Ä±kÄ±p 3 gol attÄ±. A TakÄ±m'da ise SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±nda kadroya alÄ±nmayan 18 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ve Lazio maÃ§larÄ±nda kadroya alÄ±nÄ±p, Marsilya maÃ§Ä±nda son 1 dakikada oyuna dahil oldu.

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GenÃ§ futbolcudan olay beÄŸeni Terim ve Elmas...

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