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Son dakika: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumu açıklandı!

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#GALATASARAY#Sakatlık#Barış Alper Yılmaz
Son dakika: Galatasarayda Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhenin son durumu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 15:54

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in son durumunu açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen sakatlanarak kenara gelmişti.

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Sarı - kırmızılılar, iki futbolcunun son durumu ile ilgili açıklama yayımladı. Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

VICTOR OSIMHEN

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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Son dakika: Galatasarayda Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhenin son durumu açıklandı

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir.

KAÇ HAFTA OLMAYACAKLAR?

TRT Spor'un haberine göre Barış Alper Yılmaz 3, Victor Osimhen ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Barış Alper Yılmaz'ın ve Victor Osimhen'in kaçıracağı maçlar;

Malmö (D)
Trabzonspor
Kayserispor (D)

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#GALATASARAY#Sakatlık#Barış Alper Yılmaz

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