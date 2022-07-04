Son dakika: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne kararı! Bileti kesilen isim belli oldu... 10 numara transferi hazır, 3 yıllık anlaşma...

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Santrfor bölgesinde de değişime imza atmaya hazırlanan Galatasaray’da, en zayıf halka olarak Mbaye Diagne’nin ismi öne çıkıyor.

Yeni sezon planlamalarını yapan ve en az 1 golcü transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Diagne ya da Bafetimbi Gomis ikilisinden en az birinin kontratından çıkmayı hedeflerken gözden çıkarılan isim çok büyük olasılıkla Senegalli golcü olacak. Galatasaray yaz transfer döneminde Diagne ile süreci iyi yöneterek vedalaşılacak. Ancak Diagne’ye direkt kapı gösterilip takımdan ayrı tutulmayacak.

HEDEF MİNİMUM ZARARLA ÇIKMAK

2022-23 sezonu için 2.4 milyon Euro’luk sözleşmesi bulunan Mbaye Diagne’nin transfer pazarında talibi çıkması için süreç titizlikle yönetilecek.

1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’ın Avusturya’daki kamp çalışmalarına götürülecek. Senegalli futbolcu takımla antrenmanlarda yer alıp vitrine çıkması, daha iyi duruma gelmesi adına kampta yer alacak.

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Galatasaray ayrıca 6 ay sonra sahalara dönen Diagne’ye yeterli seviyeye gelmesi halinde Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında da görev verecek. Sarı kırmızılılar bu ayrılık sürecini doğru yönetip en az zarar ya da sıfır maliyetle Diagne’nin kontratından kurtulma hedefinde.

GOMİS’İN TAKIMA SAĞLADIĞI FAYDA ÇOK

Diagne -Gomis arasında ise Fransız golcünün kalması adına tercih edilmesinin en önemli sebebi ise liderlik özelliği, tecrübesi ve karakter yapısı. Bafetimbi Gomis’in takım oyuncusu olma, sorumluluk alma özelliğinin yanı sıra, takım içinde de ‘ağabeylik’ görevini üstlenmesi Galatasaray’da tam not alıyor.

Takım arkadaşlarını bir arada tutan, genç oyuncularla ilgilenen, tecrübeli, tecrübesiz tüm futbolcularla saha dışında da deneyimlerini aktaran Gomis’in kalmasının doğru tercih olacağı görüşü ağırlık kazandı.

Sadece saha içi performans katkısı değil en kariyerli, tecrübeli isim olarak da sezon içinde Galatasaray’a faydalı olacağı fikri ön plana çıkması da Bafetimbi Gomis’in tercih edilmesine neden oldu.

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OKAN BURUK, MBAYE DIAGNE İÇİN NE DEMİŞTİ?

Diagne bir sene aradan sonra antrenmanlara çıkmaya başladı. İyi çalışıyor. Fizik olarak hazır değil. Bir sene oynamadığı için kondisyon sıkıntısı var ama iyi çalışıyor. Onu kendi içimizde değerlendireceğiz. Okan Buruk

MOSTAFA MOHAMED İÇİN ALT SINIR 10 MİLYON EURO

Yeni sezon öncesinde Diagne ile vedalaşmaya hazırlanan Galatasaray’da takımın diğer bir golcüsü Mostafa Mohamed’e Fransız kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

10 Temmuz’a kadar Zamalek kulübüne 4 milyon dolar ödeyip oyuncunun bonservis problemini de ortadan kaldıracak olan sarı kırmızılılar, Mısırlı futbolcu konusunda, Avrupa’dan gelecek tekliflere göre hareket edecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mostafa Mohamed’in, Galatasaray’da daha iyi performans sergileyip olumlu işlere imza atacağına inanan sarı kırmızılılar, istedikleri düzeyde teklif gelmezse golcü futbolcuyu bırakmayacak.

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Özellikle Toulouse’un 2 aydır kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki için Galatasaray, 10 milyon Euro’nun altında bir rakama masaya oturmayı düşünmüyor.

JOAO PEDRO İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro ile anlaştı.

Yıldız isimle 3 yıllık anlaşma sağlanırken İtalyan ekibiyle transferde bonservis pazarlıklarının sürdüğü öğrenildi.

Galatasaray ile yıllık 2 milyon Euro maaş karşılığı el sıkışan Joao Pedro, geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıktı.

Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol atıp 4 de asist katkısı yaptı.

Joao Pedro transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.