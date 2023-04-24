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Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda dÃ¼n akÅŸam Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da maÃ§ sonrasÄ± Bafetimbi Gomis krizi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Teknik direktÃ¶r Okan Buruk, Gomis'in maÃ§ kadrosunda olmamasÄ±yla ilgili; "PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ antrenman Ã¶ncesi bana geldi ve bundan sonra oynamak istemediÄŸini sÃ¶yledi. SanÄ±rÄ±m Alanyaspor maÃ§Ä±nda onu deÄŸil de BarÄ±ÅŸ Alper'i oyuna almama takÄ±lmÄ±ÅŸ. Onu Ã§ok seven, deÄŸer veren biri olarak takÄ±m iÃ§erisinde Ã¶nemli bir rolÃ¼ olduÄŸunu, takÄ±mÄ±n ona ihtiyacÄ± olduÄŸunu ona sÃ¶yledim. Galatasaray iÃ§erisinde deÄŸerli olduÄŸunu tekrar hatÄ±rlatmak istedim ancak kararÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi. BaÅŸkanÄ±mÄ±z da kendisi ile konuÅŸtu. DÃ¼n de bel aÄŸrÄ±sÄ± nedeniyle antrenmana Ã§Ä±kmadÄ±. BugÃ¼n de onu burada oynatma ÅŸansÄ±mÄ±z olmadÄ±. Bundan sonraki kararla ilgili yÃ¶netimimiz karar verecek." demiÅŸti.

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DURSUN Ã–ZBEK: KABUL EDÄ°LEBÄ°LÄ°R DEÄžÄ°L

Okan Buruk'un ardÄ±ndan baÅŸkan DURSUN Ã–ZBEK kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erek maÃ§la ilgili konuÅŸtuktan sonra Gomis'in durumuna iliÅŸkin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Gomis'i TÃ¼rkiye'ye ben getirdim. DÃ¼nkÃ¼ davranÄ±ÅŸ biÃ§imi kabul edilebilir deÄŸil. Galatasaray'Ä±n bir profesyoneli, Galatasaray'a hizmet etmek durumundadÄ±r. Kendisiyle konuÅŸtum. Sahadaki patron Okan Hoca. O nasÄ±l takdir ederse, herkes saygÄ± duyacak. Zaten bizim takÄ±m Ã¶yle bir takÄ±m. Herkes, Okan Hoca'ya saygÄ± gÃ¶steriyor. Bafe niye bÃ¶yle yaptÄ±, doÄŸru pek hoÅŸ deÄŸildi. YÃ¶netim Kurulu'nda bunu konuÅŸacaÄŸÄ±z. Buradaki davranÄ±ÅŸ biÃ§imini kabul etmiyorum."

GOMIS'TEN AÃ‡IKLAMA GELDÄ°

37 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z golcÃ¼ ise Buruk ve Ã–zbek'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medya hesaplarÄ±ndan konuyla igili bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"MaÃ§tan sonra kendi adÄ±ma birÃ§ok iddia duydum, oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Bu akÅŸamki sonuÃ§tan sorumlu olamam Ã§Ã¼nkÃ¼ sahada deÄŸildim. TakÄ±mÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± ve bensiz Ã§ok iyi gittiÄŸi bir Ã§ok maÃ§ta olduÄŸu gibiâ€¦ SÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±m var. GerÃ§ek bu. Geri kalan kÄ±sÄ±m ise soyunma odasÄ± konuÅŸmalarÄ±; onlarÄ± da seslendirmenin yeri burasÄ± ya da medya deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Galatasaray'a ve takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ma Ã§ok bÃ¼yÃ¼k saygÄ±m var. TakÄ±mÄ±n odaklanmasÄ± gereken bir ÅŸampiyonluk ve kalan maÃ§lar var. Konu ben ya da baÅŸka bir birey olamaz."

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GOMIS'Ä°N PAYLAÅžIMINI BEÄžENEN FUTBOLCULAR

Bafetimbi Gomis'in yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ± Fernando Muslera, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu ve Nicolo Zaniolo'nun da beÄŸenmesi dikkat Ã§ekti.

MAÃ‡I KULÃœBENÄ°N ARKASINDA DEÄžÄ°L LOCADA Ä°ZLEDÄ°

Galatasaray'da maÃ§ kadrosunda olmayan futbolcular Nef Stadyumu'ndaki maÃ§larÄ± genellikle kulÃ¼benin arkasÄ±nda takÄ±ma Ã¶zel ayrÄ±lan bÃ¶lÃ¼mden takip ediyor. DÃ¼n de bu bÃ¶lÃ¼mde genÃ§ futbolcular ve kadroda olmayan oyuncular maÃ§Ä± takip etti. Bafetimbi Gomis ise karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± locadan izledi.

Ã–ZÃœR BEKLENÄ°YOR! KARARI YÃ–NETÄ°M KURULU VERECEK

Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± devam ederken Gomis'in bÃ¶yle bir tavÄ±r takÄ±nmasÄ± yÃ¶netimi de rahatsÄ±z etti. FransÄ±z golcÃ¼nÃ¼n durumu, yarÄ±n yapÄ±lacan rutin Sportif A.Åž. YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda ele alÄ±nacak. ToplantÄ± saatine kadar Gomis'in Okan Buruk'tan Ã¶zÃ¼r dilemesi beklenecek. Beklenen Ã¶zrÃ¼n gelmemesi halinde yÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±nda Gomis ile ilgili bir karar alÄ±nacak.

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YÃ¶netim kurulu toplantÄ±sÄ±ndan Gomis iÃ§in kadro dÄ±ÅŸÄ± veya sÃ¶zleÅŸme feshi kararÄ± Ã§Ä±kacak.

BUGÃœN TAKIMDAN AYRI SALONDA Ã‡ALIÅžTI

SÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ± olduÄŸu iÃ§in Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§Ä±nda oynayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Gomis bugÃ¼n sabah antrenmanÄ±nda takÄ±mdan ayrÄ± salonda Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±.

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