Son Dakika: Galatasaray'da Aytaç Kara'ya talip çıktı! Başkan bizzat açıkladı...

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Aytaç Kara'yı transfer etmek istediklerini söyledi.

Radyospor'da Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Adil Gevrek, "Sumudica ile transfer görüşmelerimiz oldu. Sumudica 5-6 tane transfer yapmamız gerektiğini bana da söyledi. Galatasaray'dan Aytaç Kara'yı sezon öncesinde de istedik. Aytaç Kara'yı şimdi de istiyoruz. Galatasaray bırakırsa Aytaç'ı kadromuza katmak isteriz." dedi.

Aytaç Kara, Galatasaray kariyerinde yalnızca 7 resmi maçta şans bulabildi ve sadece 305 dakika sahada kalabildi.