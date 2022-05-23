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Son Dakika: Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe! "Bensiz plan yapın"

#Transfer#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu
Son Dakika: Galatasarayda ayrılıklar peş peşe Bensiz plan yapın

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor... Yeni sezonda seçilecek başkan ile birlikte yeni bir yapılanmaya girecek olan sarı kırmızılılarda transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Galatasaray'da sezon biter bitmez birçok oyuncu kulübe veda edecek.

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Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da kritik bir süreç yaşanıyor...

Yeni sezonda seçilecek başkan ile birlikte yeni bir yapılanmaya girecek olan sarı kırmızılılarda transferle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

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AYRILIKLAR PEŞ PEŞE

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'da sezon biter bitmez adeta ayrılık mesajı yayımlayan Kerem Aktürkoğlu, veda etmeyi düşünen tek oyuncu değil.

Sarı-kırmızılılarda birçok isim, Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. İşte yaşananlar:

- Galatasaray'ın Avrupa kupalarında olmaması, futbolcuları olumsuz etkileyecek. Ayrıca seçim süreci ile camiadaki kriz ortamı da takımdaki sohbetlerin ana konusu ve olumsuz havanın kolay dağılamayacağı görüşü hakim.

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- Marcao kariyerini düşünerek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. 25 yaşındaki stoperin Brezilya Milli Takımı hedefi var.

- Hem Fatih Terim hem de Torrent'in ilk tercihi olmayan Mohamed de "Bensiz plan yapın" diyerek tavrını koydu. Mısırlı golcüyü Fransa'dan isteyen kulüpler var.

- Rumen oyuncular Cicaldau ve Morutan'a menajerleri kulüp aramaya başladı.

- Taylan ve Berkan başta olmak üzere yerli oyuncular, taraftar tepkisinden bunaldı, olası teklifleri değerlendirmeye hazır.

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#Transfer#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu

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