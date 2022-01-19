Son Dakika: Galatasaray'da ayrılıklar bitmiyor! Florya'da bir veda daha...

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Fatih Terim ile yollarını ayıran ve takımı Domenec Torrent'e emanet eden Galatasaray 'da son dakika gelişmesi...

Fanatik'in haberine göre; Florya'da yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklendi. Sarı Kırmızılı ekip, yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'in ardından performans uzmanı Scott Piri ile de yollarını ayırdı. Daha önce 2011-2014 yılları arasında teknik ekipte görev alan Piri, Ağustos 2020'de Galatasaray'a geri dönmüştü.

Piri'nin yerine Julian Jimenez

Galatasaray, Piri'nin boşluğunu Julian Jimenez ile doldurdu. Torrent ile Flamengo'da beraber çalışan Jimenez, Sarı Kırmızılıların yeni performans uzmanı oldu. İspanyol futbol adamı, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve teknik ekibe katılacak.