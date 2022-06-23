Son Dakika: Okan Buruk sonrası Galatasaray'da 'ayrılık' planı! Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne...

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Başkan Dursun Özbek’in sık sık dile getirdiği “Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmalıyız” sloganıyla yeni sezon planlamasını yapan Galatasaray’ın yeni beyin takımı, kadroda önemli değişiklikler yapacak. Orta sahayı komple değiştirmeyi düşünen, defansa da birer sağ bek ve stoper transfer etme kararı alan sarı kırmızılılar, forvet hattını da pas geçmeyecek... Hücum hattında üç yabancısı bulunan Galatasaray, en az bir santrfor transferi daha yapacak.

En az biri kesin gönderilecek

Roma'da forma giyen 26 yaşındaki Eldor Shomurodov’un peşine düşen sarı kırmızılı yönetim, Özbek golcü ve kulübüyle anlaştığı takdirde mevcut kadrosundaki forvetlerden 1 ya da 2’siyle yollarını ayıracak. Henüz 24 yaşındaki Mustafa Muhammed’i kadroda tutacak olan Galatasaray, 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis ve 31 yaşındaki Mbaye Diagne’den en az birini göndermeye çalışıyor. Artık kariyerlerinin son dönemlerini yaşayan iki futbolcu, yıllık toplam 4.1 milyon Euro’ya ulaşan yüksek ücretleriyle de dikkat çekiyor.

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Menajerleriyle masaya oturulacak

Gelecek sezon da takımda kalmaları halinde Bafetimbi Gomis’e 1 milyon 700 bin Euro, Mbaye Diagne’ye ise 2 milyon 400 bin Euro garanti para ödenecek. Sarı kırmızılılar, bu oyunculardan daha genç, dinamik ve maliyeti düşük bir yabancı forvet almayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde Gomis ve Diagne’nin menajerleriyle masaya oturacak olan yönetim, ikisiyle de anlaşırsa, bir yabancı, bir de yerli golcü alacak.

CENK ERGÜN'DEN İTALYA ÇIKARMASI! 4 İSİM...

Galatasaray'daki tüm Futbol operasyonlarının başına getirilen Cenk Ergün, Transfer çalışmalarını bugünden itibaren İtalya’da devam edecek.

Ergün, burada Roma’nın Özbek santrforu Eldor Shomurodov ve Sassuolo’da forma giyen milli futbolcular Kaan Ayhan ile Mert Müldür’ün menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeler yapacak.

ELDOR SHOMURODOV KİRALANACAK

Öncelikle Shomurodov’un transferini bitirmeyi amaçlayan Ergün, daha sonra Kaan ve Mert için girişimlerde bulunacak. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Shomurodov’u kiralık olarak renklerine katmayı planlayan sarı kırmızılılar, Kaan ve Mert konusundaki kararını Sassuolo Kulübü yetkililerinin tavrına göre belirleyecek.

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MURIQI, OKAN BURUK İLE ÇALIŞMIŞTI

Cenk Ergün’ün ayrıca bonservisi Lazio’da olan Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ile de bir görüşme yapabileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca’da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Muriqi, Galatasaray’ın yeni teknik direktörü Okan Buruk’la 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor’da birlikte çalışmıştı.

AVRUPALILAR MUHAMMED’iN PEŞiNi BIRAKMIYOR

Galatasaray yönetiminin en azından bir yıl daha kadroda tutmak istediği Mustafa Muhammed’e Avrupa kulüplerinin ilgisi giderek artıyor. Fransız basını, Lyon’un aylardır yakından takip ettiği Mısırlı santrfora Reims ve Toulouse takımlarının da talip olduğunu yazdı. 24 yaşındaki futbolcuyla Almanya’dan Schalke 04 ve İspanya’dan birkaç kulübün de ilgilendiği ifade edildi. Geçen yıl Bordeaux ile anlaşan ve sağlık kontrolü için Fransa’ya giden Muhammed’in transferi son anda iptal olmuştu.

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