Son Dakika: Galatasaray'da ayrılık! Cicaldau, Konyaspor'un yolunu tuttu

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Konyaspor, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı
İşte Konyaspor'un duyurusu;
Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicâldău'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicâldău’ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.
26 yaşındaki Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ittihad Kalba FC kulübünde 30 maça çıkan Rumen futbolcu 5 gol - 7 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray ile 41 maçta forma giyen Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.