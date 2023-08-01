×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'da ayrılık! Cicaldau, Konyaspor'un yolunu tuttu

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Cicaldau
Son Dakika: Galatasarayda ayrılık Cicaldau, Konyasporun yolunu tuttu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 20:04

Konyaspor, Galatasaray'dan Alexandru Cicâldău'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haberin Devamı

Konyaspor, Galatasaray'dan Alexandru Cicaldau'yu kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı

Gözden KaçmasınGalatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladıGalatasaray, Günay Güvenç transferini açıkladıHaberi görüntüle

İşte Konyaspor'un duyurusu;

Kulübümüz, Rumen milli futbolcu Alexandru Cicâldău'nun geçici transferi konusunda takımı Galatasaray ile anlaşmaya varmıştır. Orta saha mevkinde görev yapan Cicâldău’ya Tümosan Konyaspor'umuzda başarılar dileriz.

26 yaşındaki Cicaldau'nun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ittihad Kalba FC kulübünde 30 maça çıkan Rumen futbolcu 5 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ile 41 maçta forma giyen Cicaldau, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Cicaldau

BAKMADAN GEÇME!