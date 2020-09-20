Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık'ın yeni takımı...

Kadrodaki oyuncu fazlalığını satış veya kiralama yöntemiyle çözmeye çalışan Galatasaray’da bir yolcu daha var. Sarı-Kırmızılılar, Ahmet Çalık’la yolları ayırıyor. Takımda yedek stoper olarak yer alan 26 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmesi yapmasına izin verildi. Menaceriyle birlikte bazı teklifleri değerlendiren Ahmet’in, Yeni Malatya veya Antalyaspor ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. Mutabakat gerçekleşirse, Sarı-Kırmızılılar bu transferden bonservis bedeli kazanacak. Ayrıca oyuncunun yıllık 900 bin Euro’yu aşan maliyetinden de kulüp kurtulmuş olacak.

2.5 milyona gelmişti

Ocak 2017’de Gençlerbirliği’nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmet Çalık, Galatasaray’da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemedi. Ahmet, Türk Milli Takımı’nda ise 8 kez görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı. (Fanatik)

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