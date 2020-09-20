MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık'ın yeni takımı...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık'ın yeni takımı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık'ın yeni takımı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Ahmet Çalık'ın yeni takımı...
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da takımın yedek stoperlerinden Ahmet Çalık’ın transfer görüşmesi yapmasına izin verilirken, oyuncunun Yeni Malatya veya Antalyaspor’la anlaşmaya çok yaklaştığı bildirildi.

Kadrodaki oyuncu fazlalığını satış veya kiralama yöntemiyle çözmeye çalışan Galatasaray’da bir yolcu daha var. Sarı-Kırmızılılar, Ahmet Çalık’la yolları ayırıyor. Takımda yedek stoper olarak yer alan 26 yaşındaki futbolcunun transfer görüşmesi yapmasına izin verildi. Menaceriyle birlikte bazı teklifleri değerlendiren Ahmet’in, Yeni Malatya veya Antalyaspor ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtiliyor. Mutabakat gerçekleşirse, Sarı-Kırmızılılar bu transferden bonservis bedeli kazanacak. Ayrıca oyuncunun yıllık 900 bin Euro’yu aşan maliyetinden de kulüp kurtulmuş olacak.

2.5 milyona gelmişti

Ocak 2017’de Gençlerbirliği’nden 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ahmet Çalık, Galatasaray’da bir türlü istikrarlı şekilde forma giyemedi. Ahmet, Türk Milli Takımı’nda ise 8 kez görev aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasarayda ayrılık Ahmet Çalıkın yeni takımı...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle