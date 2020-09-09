Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük resmen Yeni Malatyaspor'da...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak Adem Büyük'ün Galatasaray'a 2.010.508 TL ödeyeceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YENİ MALATYASPOR'A DÖNDÜ

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün takıma geri döndüğünü resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvana hoş geldin! Kulübümüz, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü renklerine bağlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev alan Adem Büyük, rakip fileleri 11 kez sarsarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

İŞTE ADEM BÜYÜK'ÜN VEDAT SÖZLERİ

Sevgili Galatasaray Ailesi; Geçtiğimiz yıl beni aranıza kabul ettiğinizde bana layık göreceğiniz sevginin bu denli büyük ve eşsiz olacağını tahmin edemezdim, Galatasaray’daki ilk anımdan itibaren beni sahiplendiniz ve hep özel hissettirdiniz

Ben de bu sevgiye karşılık verebilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya ve üzerimde taşıdığım armanın değerini bilerek hareket etmeye çalıştım. Bugün yeni bir yolculuğa daha başlıyorum ancak sevginizi kalbimde hep taşıyacağım

Galatasaray’daki kariyerim boyunca bana güvenip yanımda olan başta hocam Sayın Fatih Terim olmak üzere, teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, Florya Metin Oktay Tesisleri çalışanlarına ve Galatasaray’ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim

Hakkım varsa helal olsun siz de hakkınızı helal edin. Hoşça kalın