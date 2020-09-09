Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük...
Galatasaray'da Adem Büyük dönemi sona erdi. Sarı kırmızılı kulüp, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak Adem Büyük'ün Galatasaray'a 2.010.508 TL ödeyeceği belirtildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YENİ MALATYASPOR'A DÖNECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre; 33 yaşındaki futbolcunun gün içinde Yeni Malatyaspor’a imza atması bekleniyor.
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