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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük...

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Son Dakika | Galatasaray'da ayrılık! Adem Büyük...
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Galatasaray'da Adem Büyük dönemi sona erdi. Sarı kırmızılı kulüp, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Adem Büyük ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak Adem Büyük'ün Galatasaray'a 2.010.508 TL ödeyeceği belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbolcumuz Adem Büyük ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre oyuncu Şirketimize 2.010.508 TL tutarındaki bedeli, karşılıklı sona erdirme tazminatı olarak ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YENİ MALATYASPOR'A DÖNECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; 33 yaşındaki futbolcunun gün içinde Yeni Malatyaspor’a imza atması bekleniyor.

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