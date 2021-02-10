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Futbol
Haber Giriş: 10.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da Arda Turan'ın cezası belli oldu!

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Son Dakika: Galatasaray'da Arda Turan'ın cezası belli oldu!
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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'da Arda Turan'a 2 maç men cezası verdi.

 

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Arda Turan'a Fenerbahçe derbisindeki hakareti sebebiyle iki maç men cezası verdi.

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İŞTE O AÇIKLAMA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.’nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

 

Son Dakika: Galatasarayda Arda Turanın cezası belli oldu

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