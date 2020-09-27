Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı!

Arda Turan, Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından şu açıklamalarda bulundu;

Benim için Galatasaray formasını giymek her zaman bir ayrıcalık. Bu formayı her giydiğimde heyecanlanıyorum. Fenerbahçe derbisine bir Galatasaraylı olarak çıkmak çok mutluluk verici.

'FENERBAHÇE GAYET İYİ TAKIM'

Maç öncesi bizim çok iyi, Fenerbahçe'nin kötü olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Aslında öyle değil. Biz gayet iyi durumdaydık tamam ama Fenerbahçe de iyi takım.

Daha net pozisyonlara giren taraf bizdik ama maçın hakkı beraberlikti. Milyonlarca insana daha güzel futbol izletmek isterdik. Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor. Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık.

'120 DAKİKALIK KONDİSYONUM VAR'

Sosyal medyadaki insanların görsel anlamda isteklerini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var ama futbolun doğrularını yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim.

Fenerbahçe zaman zaman duran toplarla gelmeye çalışsa da net pozisyonları yoktu. Milyonlarca insana daha iyi bir derbi izlettirmek isterdik. Böyle durumlarda futbolun doğrularını yapmaya çalıştıkça zevkten çok skor çıkıyor ortaya.

TARAFTARA MESAJ

Derbiyi kazanamadık, taraftarlarımız üzülmüş olabilir ama kafalarını kaldırsınlar. Bu takım sonuna kadar gidecektir, şampiyonluğu kazanacaktır.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!