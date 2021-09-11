Son Dakika: Galatasaray'da Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Bu adam neden bu kadar başarılı

Galatasaray'ın kaptanı futbolcusu Arda Turan, bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Fatih Terim hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Arda'nın tüm açıklamaları:

"Galatasaray mutlaka şampiyon olur, kupalar kazanır. Değerleri yaşatabilmek, örnek olabilmek, Galatasaray kültürünü devam ettirebilmek benim için çok önemli. Ben bu konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. "

"ÖRNEK OLMAYA VE GALATASARAY FORMASININ DEĞERİNİN MESAJINI ARKADAŞLARIMA İLETMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yaptığım her davranışla örnek olmak çalışıyorum. 90'da oyuna girdiğimde, hiç oynamadığımda da aynı şevkle Galatasaray formasının değerini arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Hocanın Galatasaray camiasına verdiği mesajı ben arkadaşlarıma iletmeye çalışıyorum. Bazen son 5 dakika oyuna giriyorum. İçimde hissettiğim sadece mutluluk ve heyecan. Oyunun kaderinin değiştiği ve kötü oynadığım zamanlar da oldu. Arda Turan çok kötü oynadığında ve ertesi gün antrenmanda en iyisini vermek istiyorsa bu mesajı vermeye çalışıyorum. Fatih Terim bunu ister. Galatasaray pes etmez.

"KÖTÜ ÖZELLİKLERİMDEN ÇOK İYİ ÖZELLİKLERİM VAR AMA..."

Hayatımda kötü özelliklerimden çok birçok iyi özelliğim var. Doğrucuyum, cesaretliyim, liderlik özelliğim var ve adaletliyim. Ancak doğru duygularımı hep yanlış yerlerde kullanıyorum. O kadar sesli söylenmeyecek yerde doğruyu söylüyorum, çok fazla cesaretli olunmaması gereken yerde cesaretli oluyorum. Adaleti sağlayamayacağım yerde adaleti saplamaya başladığım problem oluyor.

"FATİH HOCA NEDEN BU KADAR BAŞARILI DİYE DÜŞÜNDÜM HEP"

1999'da ilk altyapıda bir bayramlaşma vardı sabah. Fatih hocayı biraz beklemiştik. O bayramlaşmadaki hangi heyecanı yaşıyorsam, ben Fatih hocayla her konuştuğumda aynı heyecanı yaşıyorum. Bu adam neden bu kadar başarılı diye kendi kendime düşünüyorum. O kadar çok çalışıyor ki, çok çalışkan. Futbola olan sevgisi, geliştirme eksiği ve içindeki merhamet beni çok etkiledi. Herkese yardım etmeye çalışıyor. Onları yaparken Fatih Terim olmayı da korumak zorunda. Hayatımda hocamla sorunum da oldu ve baba oğul gibi hallettik hep."