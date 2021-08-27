Son Dakika: Galatasaray'da Arda Turan Randers maçında yerinde duramadı! Heyecan, stres ve sevinç...
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Arda Turan, Randers mücadelesini izlediği loca müsabaka boyunca adeta yerinde duramadı.
Spor Arena Detay - Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Arda Turan, sarı kırmızılı ekibin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Randers ile oynadığı mücadeleyi sakatlığı sebebiyle locadan takip etti.
Türk Telekom Stadı'nın zeminin bakımda olması sebebiyle Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakada takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak sakatlığına rağmen locada yerini alan kaptan Arda Turan, mücadele boyunca büyük heyecan yaşadı.
Özellikle ilk yarıda sarı kırmızılı ekibin 1-0 geriye düşmesinin ardından stres yaşayan deneyimli oyuncu, ikinci yarıda önce beraberliğin yakalanması ardından 2-1 geçilmesiyle rahat bir nefes aldı.
Tecrübeli isim, Patrick van Aanholt'un kaydettiği şık beraberlik golünde ve Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golde büyük sevinç yaşadı.
Arda Turan'ın karşılaşmayı takip ettiği locada deyim yerindeyse yerinde duramayıp hop oturup hop kalktığı o anlar Spor Arena objektiflerine böyle yansıdı...