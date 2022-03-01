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Son Dakika: Galatasaray'da Arda Turan kararı! Sezon sonuna kadar...

#Arda Turan#Galatasaray#Süper Lig
Son Dakika: Galatasarayda Arda Turan kararı Sezon sonuna kadar...

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in Arda Turan hakkında verdiği kararın detayları ortaya çıktı.

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Galatasaray'da Göztepe deplasmanından sonra Çaykur Rizespor maçında da kadroya alınmayan Arda Turan hakkında "Kadro dışı bırakılacak" iddiaları ortaya atıldı.

Sabah'ın haberine göre; teknik heyet ve yönetimin gündeminde Arda'ya disiplin cezası uygulama yok. Ancak 35 yaşındaki futbolcuyu, teknik direktör Torrent önümüzdeki haftalarda da 21 kişilik maç kadrolarına almayı düşünmüyor.

Fizik ve tempo olarak takım arkadaşlarının gerisine düşen tecrübeli oyuncu, sezon sonuna kadar sadece idmanlara çıkacak ancak zorunda kalınmadıkça oynatılmayacak.

Sözleşmesi sona erecek Arda Turan, haziran ayında futbolu bıkacak.

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#Arda Turan#Galatasaray#Süper Lig

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