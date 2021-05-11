Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan, Fatih Terim ile konuşmasını anlattı

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

Galatasaraylı olmak çok güzel. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Beşiktaş maçından önce rakiplerimiz bizden öndeydi. Sağa sola bakmadan maçlarımızı oynadık. Cumartesi ne olacak, hayat bize ne gösterecek bilmiyorum.

FATİH TERİM İLE KONUŞMASINI ANLATTI

Maçtan önce sahaya çıktığımızda Fatih Hocaya 'Hava ne güzel hocam, tam bizlik. Mayıs ayındayız ama biraz geç kaldık' dedim. 'Sen merak etme. İkisi de kaybederler.' dedi.

"BEN CAMP NOU'DA KUPA KALDIRDIM"

Son maçta ne olacağını göreceğiz. Yeni Malatyaspor iyi bir takım. Ben hayatım boyunca sonuna kadar mücadele ettim. Camp Nou'da kupa kaldırdım. 8 takımlı ihtimalden EURO 2016'ya gittik. Göztepe iyi bir takım. Başlarında Ünal Hoca var. Neler olacağını göreceğiz.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...