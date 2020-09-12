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Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan 9 yıl sonra ilk kez...
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Arda Turan maça kaptan olarak çıktı.
2011 yazında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, son olarak Mayıs 2011'de kaptan olarak Sarı-kırmızılı formayı giymişti. Arda Turan 9 yıl(3 bin 403 gün) sonra yeniden Galatasaray kaptanı olarak resmi bir maça çıkmış oldu.
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