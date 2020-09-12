Son Dakika | Galatasaray'da Arda Turan 9 yıl sonra ilk kez...

2011 yazında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan Arda Turan, son olarak Mayıs 2011'de kaptan olarak Sarı-kırmızılı formayı giymişti. Arda Turan 9 yıl(3 bin 403 gün) sonra yeniden Galatasaray kaptanı olarak resmi bir maça çıkmış oldu.

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