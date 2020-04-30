Son Dakika | Galatasaray'da antrenmanlar başlıyor!

Galatasaray sahaya iniyor... Sarı-Kırmızılı futbolcuların, ev antrenmanlarını yetersiz bularak, teknik heyetten Florya’da çalışmak üzere izin istediği öğrenildi.

Oyuncuların talebini değerlendiren teknik ekip, kulüp doktorlarıyla yapılan görüşme sonrası takıma şartlı müsaade verdi. Buna göre futbolcular önce isimlerini teknik ekibe yazdıracak ve maksimum dörderli gruplar halinde sıralanacak.

Yani tesislerde aynı anda dört futbolcudan daha fazlası çalışamayacak. Oyuncular gün içerisinde sırasıyla Florya’ya giderek idmana çıkacaklar.

Fatih Terim’in hijyen şartı

Tam takım antrenman için henüz erken olduğunu düşünen teknik patron Fatih Terim ise “Hijyen ve tedbir” vurgusu yaptı. Tecrübeli hoca, soyunma odaları ve koridorların titizlikle dezenfekte edilmesini, oyuncuların bir arada çalışırken sosyal mesafe kurallarına uymalarını şart koştu. (Fanatik)





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