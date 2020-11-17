Son Dakika | Galatasaray'da antrenman saati değişti
Galatasaray'da futbolcularda koronavirüs vakalarının 5'e çıkmasının ardından antrenmanın saati değişti
Galatasaray’da 3 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri en ince detayına kadar dezenfekte edildi ve sarı kırmızılı takım saat 17:00’de antrenmana çıkacak.
Sarı kırmızılılarda Omar, Babel ve Arda Turan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
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