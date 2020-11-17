MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'da antrenman saati değişti
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da antrenman saati değişti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da antrenman saati değişti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'da antrenman saati değişti
Abone Olgoogle-news

Galatasaray'da futbolcularda koronavirüs vakalarının 5'e çıkmasının ardından antrenmanın saati değişti

Galatasaray’da 3 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri en ince detayına kadar dezenfekte edildi ve sarı kırmızılı takım saat 17:00’de antrenmana çıkacak.

Sarı kırmızılılarda Omar, Babel ve Arda Turan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Mustafa Cengiz: Tarihi bir karar; su aktı, yerini buldu

 

Son Dakika | Galatasarayda antrenman saati değişti

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle