Son Dakika | Galatasaray'da antrenman saati değişti

Galatasaray’da 3 oyuncunun testlerinin pozitif çıkması üzerine bu sabah Florya Metin Oktay Tesisleri en ince detayına kadar dezenfekte edildi ve sarı kırmızılı takım saat 17:00’de antrenmana çıkacak.

Sarı kırmızılılarda Omar, Babel ve Arda Turan'ın koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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