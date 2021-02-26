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Son Dakika: Galatasaray'da Angel McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi!
Galatasaray, kadın basketbol takımı oyuncusu Angel McCoughtry'nin sözleşmesinin 'haklı nedenle' tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir.
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