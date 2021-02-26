Son Dakika: Galatasaray'da Angel McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi!

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...