Son dakika: Galatasaray'da Albayrak, Günay ve Kançal'dan Mustafa Cengiz'e istifa çağrısı: Görevi bırak başkan

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Galatasaray’da yönetimin önceki gün seçim tarihini açıklamasının ardından dün kulüpte yine sıcak gelişmeler vardı.! 29 Mayıs 2021 tarihinde olağan seçimli genel kurul kararı alan Galatasaray Kulübü’nde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı kulüpte dün öğlen saatlerinde olağanüstü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşen zirvede 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Kaan Kançal ile Yusuf Günay’ın başta olmak üzere 7 yönetici, başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geldi.

Tarihi açıkladık, sadece 1.5 ay kaldı

İdareciler başkan Mustafa Cengiz’den istifa ederek görevi bırakmasını istedi. 7 yönetici bu toplantıda “Son bir haftada yaşananlar hem sizin sağlığınıza, hem de Galatasaray’a zarar veriyor başkanım! İstifa edin ve görevi bırakalım” çağrısında bulundu. Ancak Mustafa Cengiz kurmaylarından gelen istifa önerisine “Ben Galatasaray için sonuna kadar savaşacağım. Seçim kararını açıkladık ve sadece 1.5 ay kaldı. Genel kurulun bize verdiği görev süresi var. Benim görevi bırakmaya ya da geri çekilmeye niyetim yok” yanıtı verdi.

4 isim başkanlığa aday oldu

Sarı kırmızılılarda pandemi koşulları izin verirse mayıs sonu gerçekleşecek seçim için Burak elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca’nın ardından Divan Kurulu eski başkanı eşref Hamamcıoğlu da başkan adaylığını resmen açıkladı. Şimdi tüm gözler mevcut başkanda. Yoğun tedaviye karşın kulübe ayırdığı mesaiyi aksatmayan Cengiz’in de yeniden aday olması bekleniyor. Çekilirse mevcut yönetimden başka biri göreve talip olacak. 3 dönem milletvekili seçilen, Devlet ve Ulaştırma Bakanlığı yapan ibrahim Özdemir de adaylık için çalışma yürütüyor.

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