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Futbol
Haber Giriş: 23.06.2020 - 19:33,Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray'da Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

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Son dakika! Galatasaray'da Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi
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Tahkim Kurulu, Adem Büyük’ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

Fatih Terim: 'Muslera, bizim için bir kaleciden fazlası, eksikliğini hissedeceğiz'Galatasaray'da ayağındaki kırık nedeniyle bugün ameliyat edilen Fernando Muslera için hastane ziyaretleri yapılırken teknik direktör Fatih Terim de öğrencisini yalnız bırakmayıp ziyaret etti. Terim hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken "Muslera, bizim için bir kaleciden daha fazlası. Bizim için önemli şeyler ifade ediyor. Tabii ki eksikliğini hissedeceğiz." ifadelerini kullandı.
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TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 23 Haziran 2020 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2020/125 - K.2020/ 129

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

 

Karar verilmiştir.

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