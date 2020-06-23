Son dakika! Galatasaray'da Adem Büyük'ün cezası 2 maça indirildi

TFF Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 23 Haziran 2020 günlü (22) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2020/125 - K.2020/ 129

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.