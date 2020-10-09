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Son Dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan istifa açıklaması
Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün basında yer alan istifadan döndüğü yönündeki haberleri yalanladı.
Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray resmi hesapları kanalıyla yaptığı açıklama şu şekilde:
"Bugün 'Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak istifadan döndü' başlığıyla verilen haberde Başkan ve Yönetim Kurulu ile aramda görüş ayrılığı olduğuna dair yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır."
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