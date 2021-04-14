Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan imalı paylaşım!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya'ya giderek takımla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiren Albayrak, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'İN SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün canlı yayında takımla ilgili yaptığı; 'Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil' sözleri çok konuşulmuştu.

FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI

Dünkü açıklamalar sonrasında futbolcular, teknik direktör Fatih Terim'e rahatsızlıklarını dile getirmişti.

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