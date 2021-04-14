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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan imalı paylaşım!

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Son dakika: Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan imalı paylaşım!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya Metin Oktay Tesislerine giderek takımla bir araya geldi. Takımla fotoğraf çektiren Albayrak, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bugün Florya'ya giderek takımla bir araya geldi. Sarı-kırmızılı futbolcularla fotoğraf çektiren Albayrak, fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'İN SÖZLERİ OLAY OLMUŞTU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in dün canlı yayında takımla ilgili yaptığı; 'Galatasaray'ın ayağa kalkması gerekiyor. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerekiyor. Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin en büyük takımında oynuyorsunuz. Ben orada çıldırıyorum, futbolcular nerede o zaman? Futbolcularımız bunu neden yapmıyor? Adamın ipinde değil' sözleri çok konuşulmuştu.

FUTBOLCULAR TERİM'E DERT YANDI

Dünkü açıklamalar sonrasında futbolcular, teknik direktör Fatih Terim'e rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Son dakika: Galatasarayda Abdurrahim Albayraktan imalı paylaşım

Son dakika: Galatasarayda Abdurrahim Albayraktan imalı paylaşım

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