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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'Fatih Terim' paylaşımı!
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Haber Giriş: 27.10.2020 - 13:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'Fatih Terim' paylaşımı!

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Son Dakika | Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan 'Fatih Terim' paylaşımı!
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı ekipte yönetim ve Fatih Terim arasında uzlaşma sağlanmasının ardından ilk paylaşımını yaptı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından ilk paylaşımını yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu sabah gerçekleştirilen antrenman esnasında çekilen bir fotoğrafını paylaşan Abdurrahim Albayrak, söz konusu paylaşımına "Her şey yolunda..." notunu düştü.

FATİH TERİM İLE AYNI PAYLAŞIM

Teknik Direktör Fatih Terim de dünkü toplantıda yönetimle uzlaşma sağlanmasının ardından "Her şey yolunda" yazarak paylaşımda bulunmuştu.

Son Dakika | Galatasarayda Abdurrahim Albayraktan Fatih Terim paylaşımı

Son Dakika | Galatasarayda Abdurrahim Albayraktan Fatih Terim paylaşımı

Son Dakika | Galatasarayda Abdurrahim Albayraktan Fatih Terim paylaşımı

 

Son Dakika | Galatasarayda Abdurrahim Albayraktan Fatih Terim paylaşımı

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