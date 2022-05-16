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Son dakika: Galatasaray'da 8 ismin veda maçı!

#Galatasaray#Adana Demirspor#Sporanasayfa
Son dakika: Galatasarayda 8 ismin veda maçı
Ali Naci Küçük

Galatasaray’da toplamda 8 isim bu akşam son kez Nef Stadı’na çıkacak. Domenec Torrent ve sezon sonu sözleşmeleri bitecek 7 futbolcu, Galatasaray taraftarlarına veda edecek.

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Ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor ile saat 20.00’de oynanacak karşılaşmada, teknik direktör Torrent’in yanı sıra futbolculardan Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk, Erik Pulgar, Halil Dervişoğlu ve İnaki Pena, son kez Nef Stadı’nda sarı kırmızılı formayla mücadele edecek.

G.Saray, kâbuslarla dolu 2021-22 sezonunda kendi sahasındaki son maçını bu akşam Adana Demirspor ile oynayacak. Nef Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek. 37. haftaya 48 puanla 13. sırada giren sarı kırmızılı takımda birçok isim bu akşamki karşılaşmada son kez taraftarların önüne çıkacak.

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Domenec Torrent ile son kez

Başkan Burak Elmas’ın göndermeye çalıştığı, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk’ün de birlikte çalışmayı düşünmediği Domenec Torrent, teknik direktör olarak son kez Nef Stadı’nın yedek kulübesinde oturacak. Torrent’in yanı sıra, hemen hepsi uzun yıllardır G. Saray’da oynayan birçok futbolcu da bu akşam taraftara veda edecek.

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Kaleci İnaki Pena da gidiyor

Sezon bitiminde sözleşmeleri sona erecek olan Arda Turan, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, sadece 1 maçta forma şansı bulan kaleci Fatih Öztürk ile kiralık olarak forma giyen Erik Pulgar, Halil Dervişoğlu ve kaleci İnaki Pena da Galatasaray formasını son kez Nef Stadı’nda giyecek.

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Sporanasayfa

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