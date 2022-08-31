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Son dakika: Galatasaray'da 6 isimle yollar ayrılacak! 75 milyonluk yükten kurtulmanın hesapları yapılıyor

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#Galatasaray#Okan Buruk#Transfer
Son dakika: Galatasarayda 6 isimle yollar ayrılacak 75 milyonluk yükten kurtulmanın hesapları yapılıyor
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Transferin son haftasına girilirken sarı kırmızılılar kadrodaki birçok isme veda edecek. Sarı kırmızılı ekip 8 gün içinde 6 isimle yollarını ayıracak... Teknik direktör Okan Buruk’un yeni sezonda şans vermeyi düşünmediği Omar, Luyindama, Ömer Bayram, Taylan, Emre Taşdemir ve Oğulcan’ı göndermeyi planlayan yönetim oyuncuların menajerleri ile görüşüyor.

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Bir taraftan stoper, kanat ve santrfor transferi için yoğun mesai harcayan Galatasaray, diğer taraftar, takımda düşünülmeyen isimlerle yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı takımda performansları ile sınıfta kalan 6 futbolcunun 8 Eylül’e kadar gönderilmesi hedefleniyor. Bu isimler arasında iki de lejyoner futbolcu var.

LUYiNDAMA’DAN GELiR BEKLENiYOR

Sacha Boey’in ortaya koyduğu futbolla sağ bekte üçüncü isim durumuna düşen Omar için de ayrılık vakti geldi. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ve 1.4 milyon Euro garanti para alan Norveçli oyuncuyla fesih koşulları için görüşme yapılacak. Luyindama için ise menajerinin bu hafta Belçika Ligi’nden teklif getirmesi bekleniyor. Galatasaray, Luyindama’dan az da olsa bonservis getirisi hedefliyor.

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ÖMER VE TAYLAN’A RESMİ TEKLiF VAR

Kadroya giremeyen Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan da Galatasaray formasına veda edecek. Ömer Bayram’ı Eyüpspor, Taylan’ı ise Gaziantep resmen istedi. Sarı kırmızılı yönetim Emre ve Oğulcan ile de yolları ayırmak için menajerleri ile görüştü. 

75 MiLYON LiRALIK YÜKTEN KURTULUNACAK

G.Saray planladığı 6 ayrılığı gerçekleştirirse yaklaşık 75 milyon TL’lik maaş yükünden de kurtulmuş olacak.

Ömer Bayram 7 milyon TL
Oğulcan Çağlayan 4 milyon 750 bin TL
Omar Elabdellaoui 1.4 milyon Euro
Emre Taşdemir 5 milyon TL
Taylan Antalyalı 7 milyon TL
Cristian Luyindama 1.2 milyon Euro

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#Galatasaray#Okan Buruk#Transfer

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