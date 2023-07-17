Son Dakika: Galatasaray'da 5 transfer yolda! Bomba isim ve Icardi'nin geliş tarihi...

Haberin Devamı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da Angelino ve Halil Dervişoğlu'nun açıklanmasının ardından gözler diğer isimlere çevrilmiş durumda. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki son durum ve açıklanması beklenen yeni transfer...

Galatasaray'ın transferde bu sezon ilk bombası Angelino olmuştu. Sarı-Kırmızılı takımın sol bek transfer listesinde ilk sırada yer alan İspanyol oyuncu 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 6 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Galatasaray'ın yolunu tutmuştu...

Angelino'nun ardından Galatasaray bu kez Icardi'nin yanına Halil Dervişoğlu'nu transfer etti. Beşiktaş'ın elinden son anda milli futbolcuyu alan Galatasaray büyük bir transfer sürprizine imza attı. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer için İngiliz ekibi Brendford'a 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan Halil ise Galatasaray'dan senelik 20 milyon TL kazanacak.

Haberin Devamı

ERDEN TİMUR GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Avusturya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bu iki transferin ardından gözler diğer isimlere çevrilmiş durumda. Okan Buruk'un hazırladığı liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur diğer transferler için de girişimlerini sürdürüyor.

EN ÖNEMLİ TAKVİYE ICARDI

Galatasaray'da sezonun en büyük bomba transferi ise Icardi olacak. Artantinli golcü ve kulübü PSG ile her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılı takım ardın yıldız futbolcunun yolunu gözlüyor. Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle gecikmesi beklenen Icardi'nin bu hafta içi artık Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Icardi için GS Store'larda satılmak üzere özel tşörtler hazırlanmış durumda. Ayrıca Arjantinli futbolcunun 99 numaralı forması da hali hazırda satışa devam ediyor.

CEDRIC BAKAMBU YAKIN TAKİPTE

Güçlü bir hücum hattı isteyen Galatasaray'da bir diğer hedef ise daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen Cedric Bakambu. Kısa süre önce Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Nasr'a transfer olan Bakambu için girişimler sürüyor. Oyuncu ile anlaşan Galatasaray kulübünü bu hafta ikna etmesi bekleniyor. Geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 18 gol atan 32 yaşındaki futbolcunun transferinin bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Haberin Devamı

PAREDES OPERASYONU SESSİZ VE DERİNDEN

Orta sahaya mutlaka iki ya da üç oyuncu takviyesi yapacak olan Galatasaray'da Paredes işi sessiz ve derinden sürüyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için devrede olduğu söylense de Sarı-Kırmızılı takım bu transferde Icardi'yi devreye soktu. Oyuncunun önceliği Avrupa ancak şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'dan aldı. Icardi'nin transferinin resmileşmesinin ardından Paredes'in de Sarı-Kırmızılı formayı giymesi bekleniyor. Bu transferin de 10 gün içinde noktalanması bekleniyor.

KEREM DEMİRBAY DA LİSTEDE

PAREDES dışındı Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay için de girişimler sürüyor. Galatasaray 30 yaşındaki Kerem Demirbay için kulübü ve kendisiyle görüşmeleri sürdürüyor. Kerem Demirbay ile anlaşan Galatasaray Bayer Leverkusen'le bonservis pazarlığı yapıyor. 1 yıl sözleşmesi kalan Kerem için kulübü 4 milyon Euro bonservis talep ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın teklifi ise 2 milyon Euro civarı. Bu transferinde kısa süre içinde noktalanması için girişimler devam ediyor.

Haberin Devamı

FRED GÜNDEME GELDİ

Orta sahaya bir dünya yıldızı daha transfer etmeyi planlayan Galatasaray gizli bir çalışma yürütüyor. Manchester United forması giyen Fred ismi gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı takım Brezilyalı oyuncu için girişimde bulundu ancak alternatif isimlerle de görüşmeler sürüyor. Erden Timur'un bu bölgeye yapacağı transfer için özel bir çaba içinde olduğu ve bitirmek için yoğun gayret sarfettiği belirtiliyor.

RASHICA DEFTERİ KAPANMADI

Galatasaray'da geçen sezon şampiyonlukta büyük katkısı olan Milot Rashica defteri ise kapanmadı. Kulübü Norwich City bu transfer için Galatasaray'dan 10 milyon Euro talep ediyor. Fenerbahçe'nin teklifine rağmen oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Rakamı aşağı çekmeye çalışan Galatasaray'ın bu transferde sabırlı davranacağı ve Ağustos ayı içerisinde bu transferi noktalaması bekleniyor.

Haberin Devamı