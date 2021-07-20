Son Dakika: Galatasaray'da 4 ayrılık birden! 14 milyon Euro... - Transfer haberleri

Kadrosuna Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Yılmaz'ı katan sarı kırmızılılar, takımdaki yüksek maaş alan oyuncularda da kurtulmanın planlarını yapıyor.

Burak Elmas yönetimi ve Fatih Terim önderliğinde kadroda revizyona hazırlanan Galatasaray, yüksek maaş alan fakat aynı verimi sağlayamayan yıldızlarıyla yolları ayırmayı planlıyor.

Aslan, toplamda yıllık 14 milyon Euro verdiği 4 futbolcusuyla yollarını Süper Lig başlamadan ayırmak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; yarınki PSV maçında 11’de olması beklenen Babel’in yanı sıra Falcao, Feghouli ve Diagne bu listede yer alıyor.

BAŞKAN ELMAS MAAŞLARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Başkan Burak Elmas, dün düzenlediği basın toplantısında, "Mevcut kontratlarımız futbol ailesi gideri 590 Milyon TL. Bunun dışında da mevcut futbol takımımızın %48’ini 4 oyuncumuza maaş olarak ödüyoruz. Ayrıca menajerlik ücretleri de önümüzdeki seneye denk gelen yeni transferler harici 31 Milyon TL. Tüm bu incelemeleri yaptıktan sonra daha önce söylemiş olduğum gibi prensipte anlaşmış olduğumuz oyuncularla finalize etmek için kontratlarını ve oynayacağımız ön eleme karşılaşmasına lisanslarını çıkartmak üzere görüşmelere başladık." açıklamasını yaparak 4 yıldızın maaşına dikkat çekmişti.

EN YÜKSEK MAAŞ FALCAO'DA

Galatasaray'da sakatlıkların da etkisiyle şu ana dek beklenen performansı sergileyemeyen Falcao, bonuslar harici net 5 milyon Euro maaş alıyor.

Geçtiğimiz sezonu West Bromwich'te kiralık olarak geçiren Diagne, 2.4 milyon Euro alıyor.

Kasımpaşa'dan 10 milyon Euro artı bonus ile transfer edilen Diagne'nin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesinin son senesindeki Feghouli'nin maaşı da 3.85 milyon Euro.

34 yaşındaki Hollandalı Ryan Babel'in yıllık ücreti ise 2.5 milyon Euro.

Sarı-Kırmızılı yönetim, maaşlarına oranla aynı katkıyı veremeyen 4 yıldız ile yollarını ayırıp hem maaş bütçesini düşürmek hem de özellikle Diagne'nin satışından gelecek bonservis gelirini transferde kullanmak istiyor.