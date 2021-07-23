Son Dakika: Galatasaray'da '3 yıl' tartışması! PSV maçı sonrası Fatih Terim'in sözleri...

Spor Arena/Adil DEMİRÇUBUK Galatasaray PSV Eindhoven deplasmanında adeta dağıldı ve Şampiyonlar Ligi hedefine erken havlu attı. Hollanda temsilcisine 5-1 gibi ağır bir skorla mağlup olan sarı kırmızılıların sahadaki görüntüsü ve teknik direktör Fatih Terim’in maç sonu sözleri çok tartışıldı. 4 sezondur Galatasaray’ın başında bulunan Terim takımın PSV maçındaki performansı ile ilgili olarak "Neden 3 sene istediğimi Galatasaraylılar daha iyi anlamıştır" çıkışında bulundu. Galatasaray’da son 4 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan mevcut kadronun da mimarlarından olan Terim’in bu sözleri camiada gündem oldu.

SADECE SOFIANE FEGHOULI VAR

PSV Eindhoven’ın karşısına sakat ve rahatsızlığı bulunan futbolcuları nedeniyle birçok eksikle çıkan Galatasaray’da kadroda bulunan futbolcular Fatih Terim döneminde takıma katıldı. Hollanda ekibi karşısında altyapıdan takviye edilen gençler ve 1 futbolcu hariç tüm isimler Fatih Terim döneminde, tecrübeli teknik adamın onayı ile transfer edildi.

Terim, Hollanda deplasmanında tamamı kendisinin takıma kazandırdığı Muslera, Alparslan, Aytaç, Marcao, Luyindama, Ömer, Kerem, Babel, Emre, Arda ve Sekidika’dan oluşan 11’i tercih ederken, sadece Feghouli, Tudor döneminde Aslan oldu.

PSV DAHA GENÇ VE DAHA AZ MALİYETLİ

PSV ile Galatasaray arasındaki ‘sistem’ açığı ortaya çıktı. Takım ve maaş bütçesi olarak Galatasaray, Hollanda ekibini ikiye katlasa da sahadaki oyun arasında uçurum oluştu.

Galatasaray’ın maaş bütçesi yaklaşık 59 milyon Euro iken, tur biletini cebine koyan PSV Eindhoven’ın takım bütçesi ise 27 milyon Euro. Ayrıca PSV son 4 sezonda 30 yaş üstü sadece 4 oyuncu transfer ederken Hollanda ekibinin Galatasaray’a karşı sahaya çıktığı maç kadrosunda iki isim 30 ve üstü yaştaydı. Bunlardan biri de hat-trick yapan Eran Zahavi idi. Cimbom’da ise önceki günkü maçta 30 yaş ve üzeri oyuncu sayısı 7 idi.