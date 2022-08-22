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Son dakika: Galatasaray'da 3 maçın sonunda 5 transfer, 1 ayrılık kararı alındı

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#Galatasaray#Okan Buruk#Transfer
Son dakika: Galatasarayda 3 maçın sonunda 5 transfer, 1 ayrılık kararı alındı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 07:00

Galatasaray’ın ilk 3 haftada sergilediği futbol kadro planlarının revize edilmesine neden oldu. Sol bekte yetersiz bulunan Van Aanholt’un yerine Milan’dan Fode Ballo-Toure’yi kiralama kararı alan Galatasaray yönetimi, stoper mevkisini Gent’ten Andreas Hanche-Olsen’le, forveti de Spartak Moskova’dan Shamar Nicholson’la güçlendirecek. Ayrıca Kerem ve Yunus’la rekabet edecek kalitede bir veya iki kanat oyuncusu alacak olan sarı kırmızılılar, sağ bekte Boey’i takımda tutup Omar’ı gönderecek.

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Süper Lig’de geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Galatasaray’ın ortaya koyduğu futbol teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin transfer planlarını revize etmesine yol açtı. Buruk ve yöneticilerin yaptığı görüş alış verişi sonucunda takımdaki eksikler tespit edildi ve bunların giderilmesine yönelik kritik kararlar alındı. Tespit edilen sorunlar ve çözümü için alınan kararlar şöyle:

1- VAN AANHOLT AKSADI, HEDEF TOURE

Patrick Van Aanholt’un beklenenin çok altında performans göstermesi nedeniyle sol beke transfer yapılması kararı alındı. Sezon boyu Hollandalı oyuncuya bel bağlamak istemeyen sarı kırmızılılar, Milan’dan Fode Ballo-Toure’yi kiralık olarak almak istiyor.

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2- SADECE KEREM VE YUNUS İLE OLMUYOR

Kanatlarda görev yapan Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün’ün alternatifsiz olmaları birçok açıdan sıkıntı yaratıyor. Sarı kırmızılılar iki futbolcunun performanslarını yükseltmek için, onlarla rekabet edecek kaliteye sahip bir ya da iki kanat oyuncusu alacak.

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Son dakika: Galatasarayda 3 maçın sonunda 5 transfer, 1 ayrılık kararı alındı

3- GOLLER SADECE 37’LİK GOMİS’TEN GELDİ

Galip gelinen iki maçın da 1-0 sonuçlanması ve golleri 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in atması, yeni bir santrfor alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu mevki için düşünülen ilk isim, Spartak Moskova’da forma giyen Jamaikalı Shamar Nicholson. 25 yaşındaki oyuncunun transferi bir an önce bitirilecek.

4- STOPER BÖLGESİNDE REKABET ARTIRILACAK

Victor Nelsson’u takımda tutan Galatasaray yönetimi, Christian Luyindama ile yolları ayırıp yeni bir stoper almak istiyor. Norveçli Andreas Hanche-Olsen için kulübü Gent ile görüşen yönetim, gelecek hafta da Kaan Ayhan için Sassuolo ile tekrar masaya oturacak.

5- SACHA BOEY KALIYOR, OMAR GİDİYOR

Sezon öncesi yapılan iki hazırlık kampına da götürülmeyen Sacha Boey, forma giydiği maçlarda sergilediği oyun ve özverili mücadelesiyle alkış aldı. Daha önce gözden çıkarılan Kamerunlu takımda tutulup, Norveçli Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılacak.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Transfer

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